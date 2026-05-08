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Paul McCartney lança primeiro dueto com Ringo Starr em evento para fãs

Estadão Conteúdo

Paul McCartney anunciou nesta sexta-feira, 8, seu novo single, Home to Us, primeiro dueto com Ringo Starr. A faixa faz parte do novo álbum de Paul, The Boys of Dungeon Lane, com lançamento marcado para o dia 29 de maio.

A parceria foi anunciada em um evento para fãs realizado no Abbey Road Studios, tradicional estúdio utilizado pelos Beatles. Cinquenta fãs que estiveram no local puderam participar de uma audição exclusiva do disco, além de ouvir histórias por trás das composições.

Home to Us foi construída a partir de uma faixa de bateria gravada por Ringo, e é a única do novo álbum que tem um baterista convidado. A canção tem produção de Andrew Watt e vozes de apoio de Chrissie Hynde e Sharleen Spiteri.

Em comunicado, Paul explicou o processo criativo da música e diz que a escreveu pensando nas origens difíceis. "Essa música foi feita pensando totalmente no Ringo. Ao escrevê-la, estou falando sobre de onde viemos (...) Ringo era de Dingle, e lá era dureza. Ele disse que costumava ser assaltado quando voltava para casa, porque trabalhava. Mesmo sendo uma loucura, era o nosso lar."

O músico conta que enviou a versão para Ringo após escrevê-la e o companheiro a devolveu com alguns acréscimos. "Liguei para o Ringo, e ele disse que achava que eu só queria que ele cantasse uma ou duas frases, e eu disse que adoraria ouvi-lo cantar a música inteira. Então, pegamos minha primeira frase, a segunda frase do Ringo e fizemos um dueto. Nunca tínhamos feito isso antes", relata.

Parceria recorrente

Nos últimos anos, os dois astros têm se encontrado com frequência. Em dezembro de 2024, Starr subiu ao palco com McCartney em Londres, onde tocaram Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band (Reprise) e Helter Skelter.

Além disso, eles também participaram juntos de Now and Then, última música lançada pelos Beatles. Da mesma forma, colaboraram na versão de Dolly Parton para Let It Be.

O novo disco de Paul McCartney

The Boys of Dungeon Lane é o primeiro álbum solo de Paul McCartney em cinco anos. Em 14 faixas, o artista revisita os seus anos de formação em um trabalho descrito como o seu "mais pessoal e introspectivo até hoje", em que escreve sobre o pós-guerra e as primeiras aventuras com George Harrison e John Lennon antes dos Beatles.

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MÚSICA

PAUL MCCARTNEY

THE BOYS OF DUNGEON LANE

RINGO

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