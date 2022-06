Paul McCartney completa 80 anos neste sábado (18); confira as músicas mais tocadas no Brasil

Considerado um dos maiores nomes da cena musical mundial, Paul McCartney completa neste sábado (18), 80 anos de idade. E, para celebrar a sua trajetória de vida e de 60 anos de música, o Ecad, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - um dos maiores bancos de dados da América Latina -, fez um levantamento sobre as obras musicais do ex-Beatles.

Paul tem 1.254 músicas e 3.175 gravações cadastradas no Ecad. Segundo o estudo, 20 canções de sua autoria foram gravadas por outros intérpretes. As cinco primeiras colocadas do ranking são: "Yesterday", "Eleanor Rigby", "Let it be", "Hey Jude" e “Lucy in the sky with diamonds”.

McCartney tem fãs pelo mundo todo e, no Brasil, tem a sua carreira amplamente acompanhada. As músicas mais tocadas no país são: “Day tripper”, com a primeira posição, seguida por "Come together", "Hey Jude", "Help" e "Yesterday".

Só nos últimos cinco anos, mais de 75% dos rendimentos em direitos autorais de execução pública musical de Paul McCartney são dos segmentos de Shows, Rádio e TVs brasileiros. "Os seus direitos autorais musicais são garantidos no país por meio de contratos de representação firmados entre as associações brasileiras e estrangeiras", diz o comunicado oficial do Ecad à imprensa.

Referência para o mundo

Paul McCartney é cantor, compositor, multi-instrumentista, produtor musical e empresário. Fez sucesso como integrante dos Beatles e também em parceria com o ex-companheiro de banda, John Lennon. Sua carreira solo é ativa até hoje e, tualmente, Paul está com a turnê mundial "Got Back Tour". A previsão de passagem pelo Brasil com essa turnê é para 2023. A última passagem de McCartney pelo Brasil foi em 2019 com a "Freshen Up", em São Paulo e em Curitiba, ambos shows lotados.

Além da trajetória musical inspirar artistas pelo mundo, o seu modelo de vida também é exemplo. Isto porque, o artista é ativista da causa animal há mais de 40 anos e sua alimentação é baseada no vegetarianismo, desde 1975.



Confira o ranking das músicas de autoria de Paul McCartney mais gravadas por outro intérpretes

1 - Yesterday - John Lennon/Paul McCartney

2 - Eleanor Rigby - John Lennon/Paul McCartney

3 - Let it be - John Lennon/Paul McCartney

4 - Hey Jude - John Lennon/Paul McCartney

5 - Lucy in the sky with diamonds - John Lennon/Paul McCartney

6 - Blackbird - John Lennon/Paul McCartney

7 - And I love her - John Lennon/Paul McCartney

8 - Come together - John Lennon/Paul McCartney

9 - Michelle - John Lennon/Paul McCartney

A hard day's night - John Lennon/Paul McCartney

10 - With a little help from my friends - John Lennon/Paul McCartney

11 - The long and winding road - John Lennon/Paul McCartney

12 - Help - John Lennon/Paul McCartney

13 - Day tripper - John Lennon/Paul McCartney

14 - All my loving - John Lennon/Paul McCartney

15 - In my life - John Lennon/Paul McCartney

16 - Can't buy me love - John Lennon/Paul McCartney

17 - Ticket to ride - John Lennon/Paul McCartney

18 - The fool on the hill - John Lennon/Paul McCartney

19 - Across the universe - John Lennon/Paul McCartney

Here, there and everywhere - John Lennon/Paul McCartney

20 - Strawberry fields forever - John Lennon/Paul McCartney

Ranking das músicas de autoria de Paul McCartney mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos

1 - Day tripper - John Lennon/Paul McCartney

2 - Come together - John Lennon/Paul McCartney

3 - Hey Jude - John Lennon/Paul McCartney

4 - Help - John Lennon/Paul McCartney

5 - Yesterday - John Lennon/Paul McCartney

6 - Let it be - John Lennon/Paul McCartney

7 - A hard day's night - John Lennon/Paul McCartney

8 - All my loving - John Lennon/Paul McCartney

9 - I want to hold your hand - John Lennon/Paul McCartney

10 - Ticket to ride - John Lennon/Paul McCartney