Pastora é alvo de críticas ao dizer que Paulo Gustavo e MC Kevin estão no inferno: ‘Demônios’

Um vídeo de uma pastora, identificada como Nadir, conhecida na internet por receber “revelações divinas” e aconselhar casais evangélicos, foi alvo de críticas nas redes sociais, nesta semana. O motivo? Ela teria dito que presenciou o humorista Paulo Gustavo, que morreu em decorrência do agravamento da Covid-19, e o cantor de funk MC Kevin, vítima de uma queda da varanda de um hotel de luxo, ardendo no fogo do inferno durante uma "revalação" feita por intermédio de Deus.

No conteúdo compartilhado no Youtube, a religiosa começou contando que em sua "visão" o comediante aparecia coberto por uma névoa escura, referência ao pecado, usando como justificativa o fato de o artista ter sido casado com o médico Thales Bretas.

“O Senhor me disse: ‘Olha direito’. Quando eu olhei, era só trevas em volta dele [Paulo Gustavo], e ele não via. Ele não conseguia ver as trevas. O Senhor me dizia: ‘Os demônios o enganaram até o fim’. Este homem está no inferno. Porque nenhum homossexual entrará no meu reino, me disse o Senhor”, inicia.

“Vi também esse cantor MC Kevin. Quando ele caiu, ele nem sentiu a morte direito. O Senhor mostrou, ele já passou do solo para o inferno”, continua.

Nas redes sociais, o vídeo produzido pela evangélica repercutiu negativamente e gerou uma série de comentários. “Como uma pessoa, que se diz, temente a Deus, pode dizer tanta merd*, julgar as pessoas sem conhecer”, escreveu uma internauta.

“Isso aí é pastora aonde? Como ela pode dizer quem foi pro inferno ou quem vai quem é ela pra afirmar isso? Eu tenho é pena dela!”, escreveu uma segunda.