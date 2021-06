Mãe de Paulo Gustavo chama de ‘assassino’ quem desobriga a população a não usar máscara

Déa Lúcia, a mãe do humorista Paulo Gustavo, que morreu em decorrência de complicações da Covid-19, em maio deste ano, utilizou as redes sociais na manhã desta sexta-feira (11), para criticar a desobrigação do uso de máscaras em meio à pandemia. Com informações do UOL.

Em uma publicação feita no Instagram, ela publicou a foto de um tuíte em que diz que ao liberar o não uso de máscaras, pode ser comparado a um assassinato. “Um aviso: quem disser a você para deixar de usar máscara durante pandemia descontrolada é um assassino. Saia de perto, corte relações. Não presta”, dizia a mensagem.Nos comentários, Déa Lúcia pediu que os amigos próximos ‘usassem máscara’.

[instagram=CP-ncUdMg2O]

Entenda o caso

Ainda ontem (10), o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) afirmou que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deve publicar um parecer para desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que já foram vacinados ou contraíram a covid-19 e se recuperaram, contrariando as recomendações de autoridades sanitárias do mundo todo.

Queiroga, por sua vez, relativizou a fala de Bolsonaro. Segundo Queiroga, a fala de Bolsonaro visa "instigar" pesquisadores brasileiros.