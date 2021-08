Deolane diz que amigos de MC Kevin o induziram ao suicídio; entenda

Durante um novo depoimento, Deolane Bezerra, viúva de Mc Kevin, contou à polícia o que acredita ter acontecido entre o funkeiro, MC VK e Jhonatas Augusto Cruz, no dia que Kevin morreu. Segundo ela, os amigos do cantor teriam induzido não intencionalmente o suicídio dele. As informações são do Metrópoles.

Ao prestar novos esclarecimentos, a advogada afirma que os amigos colocaram o funkeiro em “posição de medo irreal”. Ela diz que isso ocorreu devido ao risco de ser flagrado a traindo com a modelo Bianca Dominguez. A situação teria incitado o artista a sair pela varanda do quarto e, assim, assumindo o risco pela morte dele.

Segundo uma nova testemunha, que estava hospedada num hotel em frente ao ocupado por Kevin, o funkeiro ficou pendurado na varanda e pediu socorro antes de cair. Ela disse que ele não foi atendido pelos amigos, nem pela garota de programa.