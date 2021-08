Novo depoimento sobre morte de Kevin revolta os pais do MC: 'Malditos'

Após o "Domingo Espetacular", da RecordTV, exibir o novo depoimento sobre a morte de MC Kevin, os pais do cantor se mostraram revoltados nas redes sociais. Na nova declaração, o funkeiro teria sido incentivado a mudar de andar e não recebeu ajuda quando pediu socorro. As informações são do UOL.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) 'Sexo pago', revelou atriz pornô sobre relação com MC Kevin ]]

Através dos stories do Instagram, Agnaldo Bueno, pai do cantor, disse ter certeza que o filho não tinha pulado por contra própria do 5º andar do hotel. "Meu filho jamais teria pulado se não fosse incentivado! Que a Justiça de Deus seja feita!", escreveu Agnaldo, e postou vários vídeos ao lado do filho declarando amá-lo.

(Reprodução: Instagram)

A mãe de MC Kevin, Valquíria Nascimento, também usou o Instagram para mostrar sua indignação com a garota de programa, Beatriz Dominguez, MC KV e Jhonatas. Os três foram citados pela nova testemunha como envolvidos na morte do funkeiro e teriam mentido para a polícia.

"Estão todos mentindo. Meu filho foi uma vítima. Ele aí era o único de coração puro. O resto tudo falso, mentirosos, mas Deus tudo vê e a Justiça vai ser feita. Mataram ele, judas desgraçados, malditos. Nada vai trazer ele de volta, mas isso não vai ficar (para) à Justiça de Deus, tá? Aí, eu perdi meu filho por muitas pessoas malditas. Tá todo mundo mentindo, isso sim. Um joga pro outro e, na verdade, é tudo culpado. Desgraçados, agora eu vou atrás de cada. Ninguém vai ter paz. Ninguém, malditos", disparou. Também disse que irá lutar até o último dia de vida para que os envolvidos na morte de Kevin sejam punidos pela Justiça.

(Reprodução: Instagram)

A mãe de Kevin também publicou vídeo de Kevin cantando e pediu perdão por não estar na sacada do hotel para atender o pedido de socorro do filho. "Eu vou estar aqui até o último dia pra te defender. Eu sei que você é uma das melhores pessoas do mundo. Eu te amo. Me perdoa por não estar lá na hora que você pediu ajuda", finalizou.