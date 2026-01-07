Capa Jornal Amazônia
Parto de Rafa Kalimann durou 40 horas, diz Nattan

Nattan publicou a primeira selfie com a bebê e atualizou os seguidores sobre o trabalho de parto da influenciadora

Redação O Liberal com informações da AE
fonte

Nattan, Rafa Kalimann e Zuza (Reprodução/Instagram)

O cantor Nattan usou os Stories do Instagram para mostrar os primeiros momentos com Zuza Helena, sua primeira filha com Rafa Kalimann, que nasceu nesta terça-feira, 6. Na rede social, Nattan publicou a primeira selfie com a bebê e atualizou os seguidores sobre o trabalho de parto da influenciadora.

Em um dos registros, Nattan contou que Zuza Helena nasceu com 4 quilos. Ele também mostrou imagens do pé da filha, comparou com o seu e brincou ao dizer que a bebê "puxou ao pai", além de comentar, de forma bem-humorada, a vontade de "morder" a recém-nascida.

O cantor agradeceu à equipe médica que acompanhou Rafa Kalimann. Nattan revelou que o trabalho de parto durou 40 horas. "Essas mulheres são anjos aqui na Terra. Obrigado por tanta paciência e amor com a Zuza e a Rafa. Foram 40 horas juntas em um só propósito", escreveu o artista.

Detalhes do relacionamento

A atriz e influenciadora, de 32 anos, e o cantor, de 27, anunciaram a gravidez em junho do ano passado. Eles estão juntos desde o fim de 2024, quando assumiram o relacionamento pouco após terminarem seus respectivos namoros.

Rafa havia se separado do ator Allan Souza Lima após um ano de namoro, enquanto Nattan havia terminado com a influenciadora cearense Layla Samylle após quatro anos de relação.

Origem do nome

Ainda em junho, Rafa e Nattan revelaram o sexo do bebê e o nome escolhido: Zuza é uma homenagem à Dona Zuza, avó de Nattan que morrera no final de abril.

