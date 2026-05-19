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Participantes de reality britânico de casamento dizem que foram estupradas em gravações

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência infantil, violência sexual e estupro de vulnerável. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 100 ou 190, e denuncie.

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Pixabay)

Duas participantes do reality de casamentos Married at First Sight UK afirmaram ter sido estupradas durante as gravações do programa, enquanto uma terceira disse que foi alvo de um ato sexual sem consentimento. As denúncias foram feitas pelo programa documental Panorama, da rede BBC, que investigou relatos de violência nos bastidores da atração.

O governo britânico, por meio do Departamento de Cultura, Mídia e Esportes, classificou as acusações como "graves" e afirmou que o caso deve ser devidamente investigado.

"Todas as acusações devem ser levadas às autoridades apropriadas e investigadas com a total cooperação dos envolvidos, e as ações tomadas devem garantir que os altos padrões sejam mantidos e que haja consequências para crimes ou delitos", afirmou um porta-voz.

Segundo as investigações da rede britânica, a emissora Channel 4, que produz e exibe o reality, estava ciente das acusações. Mesmo assim, todos os episódios envolvendo as mulheres que fizeram as denúncias foram ao ar e, posteriormente, disponibilizados na plataforma de streaming. Inicialmente, representantes disseram que as acusações não tinham qualquer fundamento.

Na manhã da última segunda-feira, 18, no entanto, o canal removeu os episódios de sua programação linear e de todos os seus canais digitais. O diretor de conteúdo Ian Katz disse que não estava ciente do documentário e acrescentou: "São, obviamente, acusações muito sérias. Queremos assistir ao programa e, então, veremos como responder."

Mais tarde, em comunicado, o canal afirmou que já havia encomendado, no último mês, uma investigação externa sobre o bem-estar dos participantes do reality Married at First Sight UK, após relatos. Advogados da produtora CPL afirmaram que a empresa possui "padrão ouro" de qualidade e que agiu de forma apropriada em todos os casos.

No reality, um formato global exportado para diversos países, solteiros aceitam se casar com estranhos depois de se encontrarem pela primeira vez poucos minutos antes da cerimônia, que não tem valor legal. Depois disso, eles vão para a Lua de Mel e passam a morar juntos para dividir a rotina e as obrigações, sempre acompanhados por câmeras. No Reino Unido, o reality já está na 10ª temporada e, vale lembrar, não se trata do Casamento às Cegas.

Nos relatos, uma das mulheres disse que seu marido do reality a estuprou e ameaçou com ácido. Ela também afirmou que pretende processar a CPL.

Sem ter sua identidade revelada, a mulher disse que o seu então companheiro começou a perder a paciência na fase da Lua de Mel, e que ficava violento quando as câmeras estavam desligadas. Ela também afirma que ele a machucava durante o sexo e a forçava a ter relações mesmo quando ela o recusava. "Ele dizia que, se eu contasse a alguém, ele iria chamar alguém para jogar ácido em mim", relatou.

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