Participantes dão a entender que têm maconha liberada em reality

A festa em “A Fazenda 13”, neste sábado (20), deu o que falar após MC Gui, Gui Araujo e Dynho Alves comentarem sobre o uso de maconha dentro do confinamento do reality. As informações são do Splash, do UOL.

"Solta um papelote, aí", pediu Dynho. Gui Araujo respondeu: "Tem um pronto lá, Zé". O ex-marido de MC Mirella se surpreendeu: "É mesmo? Só chegar lá?".

Os dois falaram sobre Dayane Mello, outra participante do reality. "Ah, ontem a Day já causou. Tomei outra chamada, véi. Ela ficou falando: 'Ai, que não sei o que, deixa lá'", disse Gui, pouco antes do áudio ser cortado. Dynho indagou: "Mas você soltou a parada pra ela?". Gui respondeu que sim. MC Gui interrompeu o colega: "Ela dá dois e joga o bagulho. Lá embaixo eu deixei pra ela lá, deu dois no bagulho e jogou fora. Eu falei: 'Não, Zé, pelo amor de Deus, não faça isso comigo'".

O ex de Anitta afirmou que o uso da substância teria sido diminuído pela produção.

MC Mirella, que participou de “A Fazenda 12”, se pronunciou pelo Twitter, dizendo que é proibido usar maconha no programa e apenas tabaco é liberado.

Procurada, a Record não respondeu sobre o assunto.