Participante do 'Caldeirão do Huck' conta que pai tentou matá-la

Janaí Caló, de 52 anos, participou do quadro “Quem Quer Ser Um Milionário”, no “Caldeirão do Huck”, na Globo, e contou uma história de superação. Ela revelou que seu pai tentou matá-la na adolescência. No jogo, a baiana faturou R$ 100 mil.

Janaí é natural de Ubatã, interior da Bahia, mas mora atualmente em Belo Horizonte. Ela perdeu a mãe aos 2 anos. Após passar um tempo morando com o avô, teve que ficar com o pai. Foi quando aconteceram os abusos. "Meu pai tentou me matar várias vezes. Eu apanhava todo dia", lembrou.

Com 15 anos ela fugiu de casa e foi morar com a tia ou em colégios internos. Depois de concluir o ensino médio, virou empregada doméstica e criou seus 3 filhos. Dois deles já estão formados no ensino superior e a caçula está cursando Geografia. Janaí também está estudando, fazendo faculdade de Ciências Sociais.

Em "Quem Quer Ser Um Milionário", depois de conseguir responder a diversas perguntas, Janaí resolveu parar quando tinha R$ 100 mil garantidos. "Estou muito feliz, realizada, não vou arriscar. Porque ninguém ganha 100 mil em poucas horas", explicou.