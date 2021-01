Participante do BBB21 tem conta do Twitter derrubada por usar emoji; entenda

A psicóloga Lumena Aleluia, uma das participantes confirmadas para o grupo Pipoca do BBB21, teve sua conta no Twitter derrubada após fãs do ex-casal Hariany Almeida e Lucas Viana fazerem uma campanha para que a DJ tirasse um emoji utilizado pelo fandom dos ex-participantes do Power Couple e de A Fazenda.

“Um fandom intitulado ‘Luriany’ nos acusa de ter roubado o emoji deles e no dia 21 de janeiro de 2021 se articulou para derrubar o perfil oficial do Twitter da Lumena. Ao que parece, é um fandom de um casal branco, hétero, cis”, publicou o perfil de Lumena no Instagram.

O grupo de fãs defende que ‘Flecha é Luriany’ e não quer que os administradores da participante usem o emoji. Segundo o perfil de Lumena, por conta disso "atacam e proferem ameaças de diversas formas". Confira: