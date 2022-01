Paraenses Elza Lima e Ronney Alano levam imagens da Amazônia para Expo Dubai

Dois fotógrafos paraenses estarão na Expo Dubai, participando da mostra “Para além das margens”, apresentada no evento pelo Instituto Cultural Vale, a partir desta quarta-feira (19). A veterana Elza Lima, com 38 anos de registros fotográficos pela Amazônia, apresenta 15 imagens voltadas ao tema das águas. Já Ronney Alano, um novo talento do Pará na fotografia, que vem se destacando na cena nacional, terá duas imagens com a mesma temática na mostra internacional.

Elza e Ronney participam da mostra coletiva ao lado de grandes nomes da fotografia brasileira, como Pierre Verger, Walter Firmo, Marcel Gautherot e Maureen Bisilliat, sob a curadoria de Gabriel Gutierrez, diretor e coordenador artístico do Centro Cultural Vale Maranhão.

Fotógrafos paraenses na Expo Dubai Rooney Alano Rooney Alano Elza Lima Elza Lima

“Para além das margens” busca apresentar a relação do povo brasileiro com a água a partir dos registros de fotógrafos de diferentes regiões do país. Para isso, foi montada uma estrutura em que os visitantes da poderão caminhar em uma estiva disposta sobre um espelho d’água para vivenciar a experiência do modo de vida ribeirinho. A mostra ficará aberta à visitação no Pavilhão Brasil até o próximo dia 25 de janeiro.

Entre as fotografias que Elza Lima apresenta na Expo Dubai estão a que mostra a asa de uma garça cobrindo um homem, registro feito em Marapanim, município do nordeste paraense; e outra de uma mulher submersa na água em meio aos peixes, que foi fotografada no município de Nhamundá, no Amazonas.

“Essa exposição traz imagens de várias fases da minha vida, com o trabalho em preto e branco, que prioriza a água, e o trabalho mais recente em cor e que também tem essa ligação com a água, o que é muito característico do meu trabalho. Sou uma fotógrafa navegante que percorre muitos rios e lagos”, explica a fotógrafa. “A minha meta de trabalho é sempre na Amazônia”, destaca.

“É um prazer pra mim estar ao lado de grandes fotógrafos do Brasil. Pelo que me mostraram, a exposição está muito bonita”, conta Elza, que está em Belém, de malas prontas pra ministrar uma oficina na Bahia.

As duas fotografias em preto e branco feitas por Ronney Alano e levadas a Dubai mostram outras duas nuances da relação do homem amazônida coma água. Uma mostra uma cena comum em regiões ribeirinhas, onde uma das diversões dos jovens é saltar de pontes e trapiches no rio. O registro foi feito na Vila de Araquembaua, município de Baião. A outra, feita em Soure, no Marajó, traz um vaqueiro tocando a manada de búfalos. Fotografo profissional há cerca de dez anos, Ronney foi aluno de Elza Lima.

A fotografia com os jovens saltando na água integra a série “A-salto”, de Alano, que foi contemplada em 2019 com o prêmio de incentivo à fotografia “Imagens Cotidianas”, do Serviço Social do Comércio do Pará (Sesc). “A série ganhou repercussão e, hoje, parte dela está exposta na galeria Icom, no Rio de Janeiro”, conta o fotógrafo.

“Eu vejo essa oportunidade (da Expo Dubai) como uma honra. Fiquei muito feliz de fazer parte e poder estar ao lado de pessoas que admiro tanto, como a Elza Lima”.

Imersão

Na Expo Dubai, a Vale apresenta ao público uma “experiência imersiva pela floresta amazônica, pela relação das comunidades brasileiras com a natureza e pela diversidade da cultura musical do país. Para isso, os visitantes vivenciam um percurso em realidade aumentada no qual surgem animais como a onça pintada e a arara-azul, que interagem virtualmente com o público. Além disso, os visitantes são convidados a refletir sobre a preservação da floresta e dos animais da Amazônia, e também a conhecer modelos de desenvolvimento sustentável e os saberes tradicionais dos povos.

Já nos dias 19 e 20 de fevereiro, a Vale apresenta na Expo Dubai os alunos do programa Vale Música nos estados do Pará, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul, que farão apresentações alusivas ao bicentenário da independência do país.