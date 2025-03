Paraenses celebram o Carnaval de Recife e destacam semelhanças com Belém

O Carnaval de Recife é um dos maiores do Brasil, reunindo multidões em blocos e shows que movimentam a cidade. Entre os foliões, paraenses que vivem na capital pernambucana destacam a grandiosidade da festa e as semelhanças com Belém, especialmente na cultura e na energia do povo.

Cláudio Ferreira, 35 anos, mora em Recife há seis meses e ressaltou como a cidade tem pontos positivos e desafios parecidos com os de sua terra natal. “Assim como Belém, Recife tem seus problemas, mas também suas belezas. Estou morando perto da praia de Boa Viagem e vou vivenciar o Carnaval. Aqui também é a porta de saída para outros lugares incríveis do Nordeste”, afirmou.

Já Abrahão Muniz, 26 anos, que se mudou para Recife para fazer doutorado na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), contou que o Carnaval faz parte da identidade local. “É o momento! Até o meu orientador me liberou essa semana e disse para eu não me preocupar que as cobranças só vêm depois do Carnaval. A cidade é o Carnaval, sabe? É incrível a sensação”, disse.

A conexão entre Belém e Recife não se dá apenas pelo público. O Galo da Madrugada, maior bloco de Carnaval do mundo, contou com a participação da paraense Gaby Amarantos, que levou sua música e a sonoridade amazônica para o evento. “Eu amo o Galo da Madrugada, eu amo essa cultura. O Galo desse ano tá belíssimo e eu tô muito feliz, muito feliz de poder estar aqui com esse time de artista, todos os anos cantando pro meu Galo, recebendo amor e o carinho desse povo e dando de volta”, declarou Gaby.

O Carnaval de Recife segue até terça-feira (4), com uma programação intensa e grandes shows no Marco Zero, reunindo diferentes estilos musicais e artistas de renome. Enquanto isso, os paraenses que vivem na cidade seguem aproveitando cada momento da festa, reforçando a conexão entre as duas capitais.