Paraense produtor do grupo O2 Filmes ministra curso em Belém

De amanhã até sexta, o gerente de lançamento e programação O2 Play, distribuidora do grupo O2 Filmes, Jair Silva, estará em Belém para ministrar o curso de "Distribuição de Produtos Audiovisuais". Paraense radicado em São Paulo, Jair vai ministrar o curso Distribuição de Produtos Audiovisuais, na Escola Livre de Cinema da Amazônia, além de dar consultoria a projetos locais.

O curso faz parte do projeto “Escola Livre de Cinema da Amazônia”, de iniciativa da Companhia Amazônica de Filmes, para melhorar as condições de entrada de produtoras paraenses no mercado da produção de conteúdo. O ciclo de cursos e conversas conta com uma série de profissionais de reconhecimento nacional vindo à Belém para troca com o mercado local e também para descentralização das atividades do eixo Rio - São Paulo.

Foi através desse interesse pelo audiovisual local, que a O2 Play através do Jair, fechou parcerias de distribuição com os novos filmes da diretora Priscilla Brasil, com o filme “Para Ter Onde Ir” da diretora Jorane Castro que foi para o cinema, Canal Brasil e está disponível hoje na Amazon Prime, e a série “Sabores da Floresta” do diretor Fernando Segtowick, hoje disponível na Globo Play e no Canal Futura.