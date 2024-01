Paraense Milton Cunha comemora seu casamento com um passista há 15 anos

Considerado uma figura marcante no carnaval do Rio de Janeiro, o paraense Milton Cunha esbanja carisma com seu jeito descontraído e por suas expressões que se tornaram bordões conhecidos. Natural de Belém, o carnavalesco de 61 anos costuma desfilar sempre com trajes bem coloridos e brilhosos, mas quando o assunto é vida pessoal, ele prefere ser mais discreto.

Milton é casado há 15 anos com o profissional de Educação Física e passista Eduardo Costa, de 41 anos. A relação entre os dois se mistura com o amor pelo carnaval, uma paixão em comum que sempre os mantém unidos.

“É engraçado ter me casado com um passista. Eu só podia me casar com alguém de escola de samba, que entende como funcionam as coisas, pois a demanda é muito grande. É muito ensaio, é muita gente...Recentemente, gravamos "The masked singer" de Carnaval e, antes, fizemos o "Altas horas". Então é sempre correria. A gente mora dentro do surdo, do chocalho e da cuíca. Dormimos ali dentro”, brinca o artista aos risos.

O jeito extrovertido e animado do casal é expressado no apartamento onde moram em Copacabana, Zona Sul do Rio. O local é um verdadeiro museu de alegorias, lotado de lembranças de viagens e de momentos marcantes na vida do casal.

“A cada lugar que a gente vai no mundo a gente compra uma escultura como lembrança. As casas estão tão sem graça, sem recordação. Acho as casas tão hospital, tão escritório, tão banco... Casa animada é cheia de viagens, memórias, esculturas, máscaras... Eu gosto disso. As paredes acabam contando a própria história. Na minha, é o que sobrou de Belém do Pará, da Índia, dos Estados Unidos... A gente vai arrastando essas sobras e, a partir disso, construímos nossa própria história”, conta o carnavalesco.

Na companhia de Mariana Gross, Milton Cunha será o apresentador do especial "Apoteose do Samba", atração que homenageia os 40 anos do Sambódromo. A produção será exibida no dia 3 de fevereiro na Globo