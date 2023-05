Paraense Ingrid Ohara relembra ‘piriri’ durante date no podcast de Calabresa

No último episódio do podcast "Posso Mandar Áudio?", apresentado pela humorista Dani Calabresa, a influenciadora paraense Ingrid Ohara contou quando teve um 'piriri' no meio de um date com um boy.

Ohara estava recém solteira quando resolveu dar uma chance para um cara que, segundo ela, nem fazia tanto o seu tipo.

"Ele tinha cara de corretinho, muito fofinho. Fui sair com ele e me levou pra comer. Amo quando me chamam para comer! A pessoa primeiro ganha a minha barriga e depois o meu coração", conta a influenciadora.

O encontro estava ocorrendo bem até a chegada da comida. Apesar de bonito e gostoso, o prato causou dor de barriga em Ingrid.

"Não sei o que aconteceu que começou a me dar uma dor de barriga, um 'piriri’”. De acordo com relato, a paraense precisou sair correndo para o banheiro diversas vezes.

Com tantas idas ao toalete, o rapaz ficou um tanto confuso e Ingrid com vontade de ir embora. "Só que eu não tinha nem beijado ele na boca!", continua

Para conhecer o resto da história, ouça o podcast de Dani Calabresa ‘Posso Mandar Áudio?’.