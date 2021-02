Paraense Fran Marins emocionou jurados e entra para time de Daniel no The Voice +

A cantora paraense Fran Marins, de 69 anos, encantou a todos a mostrar seu talento ao som de "Boate Azul", sucesso sertanejo que já foi gravado por diversas duplas ao longo dos anos. Amante do ritmo musical, a artista de Belém, começou a cantar por influência da filha e virou duas cadeiras - Mumuzinho e Daniel -, escolhendo ficar no time do sertanejo.

"Canto na minha cidade. Sempre gostei da música, mas só consegui isso aos 45 anos. Consegui o que eu tanto queria através de uma filha, que depois de me colocar na música, Papai do Céu levou ela", contou Fran, ao falar que sua filha foi um anjo da guarda e a fez começar a cantar ao levá-la para um videokê.

"Estou emocionado... Tenho certeza que temos muito a agradecer à sua filha por você estar aqui nesse palco hoje com a gente e se entregar dessa maneira", disse Daniel.

"Que gata! Você é completa: canta, dança, é linda e estilosa", elogiou Lud.

O relato da cantora emocionou a todos, e agora, Fran se prepara para a próxima fase do programa.