Paraense é selecionado para o MasterChef entre 100 mil inscritos

Conhecido por levar os sabores da culinária paraense para São Paulo, o jovem Renan Lira, que mora na capital paulista, é um dos oito participantes selecionados para a 15ª edição do reality culinário MasterChef.

Renan começou a cozinhar com 13 anos para os irmãos, pois os pais precisam sair para trabalhar. Já mais velho, se especializou fazendo justamente as comidas típicas "da terrinha". Segundo ele, o mais elogiado é o pato tucupi, prato que é a cara do Círio de Nazaré. "Sempre cozinhei para os amigos e desde que fui morar em São Paulo,há oito anos faço todos os nossos pratos pra eles, mas o pato é sempre o preferido.

E foram justamente os amigos que incentivaram Renan a se inscrever no reality. "Confesso que nunca pensei em me inscrever, mas sempre fui apaixonado pelo programa. Quando recebi a primeira ligação (da produção) nem acreditei. Fui selecionado entre mil pessoas, é maravilhoso", contou.

A primeira etapa de seleção ocorreu este ano, ainda antes da pandemia do novo coronavírus. "Essa primeira foi presencial e as próximas todas virtuais por causa do vírus e no final deu tudo certo. Também por causa do momento que vivemos, a primeira prova do programa será logo de comidas das épocas de grandes reuniões entre famílias e amigos: Natal, Páscoa e Dia das Mães.

Ao ser perguntado sobre o que espera do futuro, principalmente se for consagrado o novo chef, Renan delcara: "Ainda quero abrir um boteco com as comidinhas que são a cara de Belém. E quem sabe com a participação no programa eu consigo realizar esse sonho".