Paraense chama atenção na web ao dançar tecnomelody com ‘passinhos’ do Tik Tok

A jovem paraense Camilla Sodré, de 22 anos, chamou atenção dos usuários do Tik Tok ao gravar um vídeo em que utiliza passos bem conhecidos de 'dancinhas' da plataforma adaptados ao ritmo do tecnomelody. A combinação entre a coreografia e a batida envolvente da música tem rendido vários compartilhamentos e curtidas na web.

Com uma performance cativante, Camilla mistura passos típicos do brega paraense com coreografias contemporâneas popularizadas pela plataforma, como a “jogadinha” das mãos. A música escolhida para fazer a coreografia foi “Eu Jurei”, da Banda 007.

Assista ao vídeo:

O conteúdo começou a ganhar repercussão quando o perfil “Papoca Belém” compartilhou o vídeo no seu feed. “O que vocês acharam dessa nova dancinha paraense?”, perguntou na legenda. O vídeo possui mais de 10 mil curtidas.

Em sua conta no Instagram, Camilla se identifica como dançarina e tem mais outras 190 publicações em que aparece dançando. Seus vídeos vão desde trends famosas do aplicativo de música até coreografias autênticas. Seu perfil já chegou à marca de 30 mil seguidores.