Paraenses apresentam trabalhos fotográficos no evento internacional 'Amazonique'

A associação paraense FotoAtiva, que trabalha a relação entre comunidade e fotografia, participará do evento Amazonique, ou “Amazônia, imaginando a Amazônia além das fronteiras”, que acontece na Guiana Francesa até o dia 21 de novembro. A programação é constituída de conferências, workshops, mesas redondas, passeios etnobotânicos e apresentações de artistas.

A fotógrafa e presidente da FotoAtiva, Irene Almeida, estará representando a associação no evento e apresentará as diversas atividades realizadas desde 1984 pela instituição, que tem o objetivo de aproximar a arte da população, democratizando o acesso para comunidades que não tiveram contato com a fotografia.

No encontro do evento Amazonique, Irene vai exibir os diversos trabalhos fotográficos da fotoativa ao longo de 40 anos, além de explicar sobre as práticas artísticas realizadas para alcançar as pessoas e desenvolver a ativiade da fotografia nos mais variados contextos.

“Não nos limitamos a ensinar a técnica de captura de imagens, mas sim a explorar o potencial da fotografia como uma ferramenta para a construção de novas narrativas e também para o questionamento das realidades sociais e culturais”, explica a fotógrafa.

A conferência traz como tema como tema de abertura: “A pedagogia da luz”, que será proferida pelo fotógrafo Miguel Chikaoka, fundador da FotoAtiva. Na ocasião, ele apresentará aos participantes o céu estrelado de sua infância, através de metodologias de aprendizagem desenvolvidas ao longo de sua carreira como educador. O objetivo é fazer o público presente entrar na dimensão de fluxos, que interconectam as pessoas à essência das coisas que elas devem aprender a conviver.

Além de Irene Almeida e Miguel Chikaoka, Belém tem outros representantes no evento, entre eles: o pesquisador e professor Orlando Maneschy e a artista Camila Fialho.

Sobre o evento

Idealizado pela “Maison de la Photographie Guyane-Amazonie (MAZ)”, organizadora da Bienal Internacional Rencontres Photographiques de Guyane, o Amazonique busca celebrar projetos realizados em territórios comuns e provocar reflexões importantes sobre temas relevantes para as comunidades que fazem parte da Amazônia.

A Maison de la Photographie Guyane-Amazonie, é a única instituição exclusivamente dedicada à fotografia nos territórios ultramarinos da França. Administrada pela associação La Tête Dans les Images, a MAZ tem o intuito de fomentar trocas e conexões entre artistas, pesquisadores, curadores, cientistas e o público da região que compartilhar um lugar de apoio e experimentação.

A partir de 2024, a MAZ promoverá, de forma bienal, eventos com todos esses profissionais para que sejam realizadas interações entre os seus trabalhos e processos criativos, sempre abordando os territórios Guiana, o Planalto das Guianas, a Amazônia e o Caribe.