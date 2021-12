Pará gerou mais de 70 mil postos de trabalho formais em 2021

Divulgado pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), um estudo apontou recorde na geração de postos de trabalho no estado do Pará neste ano. De janeiro a novembro de 2021, foram gerados mais de 76 mil postos de trabalho. Só no primeiro semestre (janeiro a junho), o Estado registrou mais de nove mil postos de trabalho no setor comercial. Em novembro, esse número chegou a seis mil empregos.

O Pará se configurou como líder da região Norte pelos resultados obtidos, puxado principalmente pelos setores de serviço e comércio. A pesquisa realizada pelo Dieese é divulgada a cada mês, elaborada em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), com base em informações do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O avanço da vacinação contra a Covid-19 no Pará e a eficiência da logística de entrega das doses de imunizantes pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) contribuíram não apenas para a saúde da população, mas também para a retomada da economia. Mesmo com os impactos da pandemia, a vacinação chegando a todos os municípios permitiu que o cenário econômico no Pará retomasse o crescimento.