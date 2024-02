Paolla Oliveira encanta ao sensualizar no palco ao lado do marido, Diogo Nogueira

Paolla Oliveira curtiu o carnaval pela noite da última quinta-feira (8), ao lado do marido Diogo Nogueira, no Baile do Clube do Samba, no Rio de Janeiro. Na ocasião, a artista aproveitou o momento para sambar e sensualizar no palco ao lado do cantor.

A rainha de bateria da Grande Rio usou um vestido curto prateado, repleto de brilhos, recortes e plumas. Na web, o casal só recebeu elogios pela beleza e conexão. “Não sei se olho para Paolla ou para o Diogo”, brincou uma internauta. “Esses dois me fazem suspirar!”, disse outra. Confira!

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de conteúdo de OLiberal.com, Bruno Magno)