Paolla Oliveira faz surpresa para Diogo Nogueira no 'Altas Horas'

O cantor Diogo Nogueira participou do Altas Horas deste sábado (04) e foi pego de surpresa pela amada, a atriz Paolla Oliveira. Os convidados mandavam recados para seus respectivos companheiros e, na hora do sambista, Serginho Groisman chamou um VT no telão do programa.

A atriz gravou uma declaração para o namorado! "Estou vivendo um momento de paixão. Sempre fui apaixonada por música, pelo samba. Ganhei mais algumas paixões e uma delas esta aí com você nesse palco. E ele me presentou com mais uma: uma música. Um beijo para todo mundo e para o meu amor", disse a estrela.

Diogo ficou muito surpreso e o sorrisão não escondeu a felicidade do sambista, que encheu a gata de elogios: "Espetacular, meu Deus do céu! Maravilhosa, que beleza. Fiquei ate sem ar", assumiu.

Juntos há cinco meses, o cantor e a atriz foram apresentados por Mumuzinho. O casal sensação do momento falou, recentemente, sobre essa avalanche de amor que tem recebido do público e afirmaram que ainda não estão morando juntos.