Paolla Oliveira e Douglas Maluf aparecem com anéis iguais

Paolla Oliveira e Douglas Maluf apareceram usando joias iguais: um anel de ouro. Apesar das especulações, a empresária da atriz garante que ela não está noiva. Paolla e Douglas namoram desde o final do ano passado, mas o relacionamento demorou a ser assumido. A atriz só declarou publicamente que estava com o life trainer no Carnaval.

Mariana Nogueira, empresária de Paolla, já descartou noivado: “Informação sem nenhum fundamento”.