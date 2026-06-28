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Paolla Oliveira desabafa sobre impacto de IA na imagem de mulheres: Estou me assustando

Estadão Conteúdo

Paolla Oliveira usou seu perfil no Instagram neste domingo, 28, para publicar uma reflexão a respeito do que considera como uso abusivo de ferramentas de inteligência artificial (IA) na imagem de mulheres.

"Tem fotos minhas na internet que eu nunca tirei. Vídeos meus falando coisas que eu nunca disse. Um corpo circulando por aí com o rosto em cima que não é o meu. Isso para mim já virou rotina. Toda semana tenho que falar com um advogado", lamentou.

Em seguida, a atriz destaca que nem todas as mulheres têm condições de contar com assessoria jurídica para enfrentar esse tipo de problema. Também se preocupa com o impacto disso na vida de meninas: "Que mulher cresce inteira em um mundo onde qualquer pessoa pode despi-la, deixá-la vulnerável, em segundos? Que poder é esse?"

"Esse poder não é novo. A tecnologia não inventou esse abuso, mas ela deu velocidade, alcance, essa aparência assustadora que a gente está vivendo agora", continua Paolla Oliveira.

"A credibilidade de uma mulher ainda é medida pela imagem dela. Agora, me diz, como a gente constrói uma imagem de credibilidade num mundo onde o tempo inteiro estão criando imagens falsas da gente, sem o menor pudor?", prossegue.

Por fim, Paolla Oliveira destaca que "a vergonha nunca é de quem foi exposta". "Estou junto com vocês, estudando, me assustando e entendendo", complementa, sobre os impactos do uso de IA.

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Paolla Oliveira

Inteligência Artificial
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