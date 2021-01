Paola Carosella não integra mais equipe de jurados do Masterchef: ‘Honra de ter participado'

A chef de cozinha argentina Paola Carosella não faz mais parte do time de jurados do Masterchef Brasil, do Grupo Bandeirantes. A decisão de sair da emissora foi comunicado oficialmente nesta quarta-feira (13).

De acordo com a Band, a ex-jurada disse que a intenção de sair é para focar em seus negócios particulares de agora em diante. "Tenho muita honra de ter participado desse incrível projeto chamado MasterChef na Band. Aqui estou e estarei sempre na minha casa. Mas neste momento minha empresa precisa de meu tempo e dedicação integral", disse Paola à emissora.

Johnny Saad, presidente do Grupo Bandeirantes, afirmou que ‘ela conseguiu com seu trabalho, talento, carisma pessoal e grande profissional que é, marcar grandes momentos na TV Brasileira’. Também acrescentou que ‘entende a decisão dela e que as portas na Band estarão sempre abertas’.

O colunista Fefito, do UOL, disse que a chef renomada saiu da emissora motivada por uma proposta da GNT. Ela recebeu sondagens do canal a cabo no ano passado para comandar um programa solo.

Apesar das especulações, nenhum contrato foi fechado até o momento e não há confirmação se Paola aceitou o convite.

Carosella esteve à frente do programa culinário durante seis anos. Com a saída da chef, a emissora deve encontrar uma substituta até março, quando iniciam as gravações para a próxima temporada de Masterchef.