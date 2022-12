Palhaça Miss Jujuba apresenta em Belém uma viagem de bicicleta do Brasil à Venezuela

O espetáculo "Viagem de bicicleta de uma palhaça só... sozinha?" é apresentado pela venezuelana Julieta Hernández, que dá vida à Palhaça Miss Jujuba. Morando há 7 anos no Brasil, no Rio de Janeiro, a clown faz a viagem de volta à Venezuela, de bicicleta, e conta suas histórias no palco do Teatro Waldemar Henrique hoje, 6, às 19h30.

A apresentação é realizada pelo grupo Preciosas Ridículas – Núcleo de Mulheres Cômicas de Belém, com apoio do Teatro Experimental Waldemar Henrique e Projeto de pesquisa O Clown Nosso de Cada Dia da Universidade Federal do Pará (UFPA). A produtora do espetáculo Romana Melo explica que as mulheres que atuam na cena da arte cômica formaram uma rede de apoio para dar suporte à Julieta, enquanto mulheres artistas. "Estamos realizando o espetáculo dela com esses apoios, Está sendo muito importante, enquanto rede de apoio para mulheres artistas, mas também trazendo outros espetáculos para além da palhaçaria. É um espetáculo livre para todas as idades, que ela vem apresentando durante os locais que ela vem parando desde o Rio de Janeiro para cá. Além de palhaça ela é bonequeira, faz uns bonecos e bonecas bem detalhados", disse.

Julieta conta que o espetáculo é inspirado na sua residência no Brasil e na viagem feita de bicicleta, passando pelos estados brasileiro, neste retorno para a Venezuela. "Me inspirei na viagem, na minha 'bagagem' (a material, espiritual e a emocional) e da necessidade de contar e de trocar. De poder oferecer algo profundo do meu ser para as pessoas que vou encontrando no meu caminho. Nos dá o riso como presente”, relatou.

"Moro no Brasil desde 2016, entrei de bike e cheguei até Manaus, mas daí peguei avião, fui morar no Rio por 3 anos, lá estudei, aprendi, troquei, apresentei em festivais e encontros. Desde 2019 comecei a viagem de volta pra Venezuela, com a minha bike, claro, uma viagem que tem como destino todos os lugares que vou transitando... Venezuela é o ponto de chegada, o fim, como Rio de Janeiro foi o começo", completou.

Julieta conta que o espetáculo é inspirado na sua residência no Brasil e na viagem feita de bicicleta, passando pelos estados brasileiro, neste retorno para a Venezuela. (Reprodução / Luara Monteiro)

A artista da palhaçaria ressalta que o espetáculo não é o mesmo conforme é apresentado e este é o diferencial, pois tem muitas histórias que caminham ao lado das "pedaladas". "Tem muitos começos e fins no percurso todo, nenhum mais ou menos importantes. Todos essenciais, transcendentes e necessários para eu estar aqui hoje, em Belém do Pará e ser quem eu sou. O espetáculo é um compilado de vários pequenos aprendizados da vida, isso que a gente leva na bagagem, o nosso repertório. 'Boto' boa parte dele em cena, coisas de hoje, de ontem e de sempre", argumentou.

Para ela, a mensagem que o espetáculo deixa e, por isso, faz o convite ao público para que tenham acesso é: "que a gente não está só, nunca, nem querendo. E é importante a gente estar ciente disso, contar com o outro, sempre tem alguém aí. [...] Uma hora é pouco para falar de tamanha grandeza, misturá-la com as besteiras da Miss Jujuba que é a minha palhaça, mas é uma tentativa de mergulho no que é andar de coração aberto pelas estradas de Brasil sendo Venezuelana", concluiu.

Serviço

Espetáculo: "Viagem de bicicleta de uma palhaça só... sozinha?"

Data: 06/12, terça-feira

Horário: 19:30

Local: Teatro Waldemar Henrique

Ingresso: R$ 20,00 inteira / R$ 10,00 meia e antecipado

Classificação livre

Mais informações: (91) 99275-2184