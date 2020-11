Pai de Léo Santana morre após infarto fulminante

O cantor Léo Santana perdeu o pai na noite de quinta-feira (5), após Lourival Cupertino de Santana, de 68 anos, sofrer um infarto fulminante. De acordo com a assessoria do artista, o pai estava em casa, em Salvador (BA).

O local e horário do sepultamento, nesta sexta-feira (6), não foram divulgados. Ele deixa uma esposa, três filhos e um neto.

Léo Santana ainda não se pronunciou nas redes sociais sobre a morte do pai, mas já recebeu mensagens de apoio de fãs. “Estamos muito tristes com essa notícia. O pai do nosso gigante agora se encontra com Deus. Que Deus possa confortar toda a família Santana neste momento tão difícil”, desejou uma seguidora no Instagram.