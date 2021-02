Pai não falou com cantor por duas semanas após artista assumir ser bissexual

Em entrevista, o cantor Silva revelou que seu pai não recebeu bem a notícia de que o filho é bissexual. Segundo o artista, eles ficaram sem se falar por pelo menos duas semanas. O cantor revelou sua sexualidade em 2016, quando lançou o videoclipe da música “Feliz e Ponte”, no qual ele aparece trocando carícias com dois amigos, um homem e uma mulher.

“Para a minha família foi um choque. Eu não tinha esse canal aberto com meus pais, não conversei. Meu pai não falou comigo por duas semanas. Depois, ele foi maravilhoso”, contou Silva.

Apontado como um dos principais nomes da nova MPB, não esconde a sexualidade, mesmo assim, ele não se coloca como “alguém da linha de frente” do movimento LGBTQIA+. “Tem gente muito mais embasada do que eu. Acho que meu jeito de militar é com minha música, com o que represento, como trato as pessoas”, acredita.