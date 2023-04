Pagode do Mirage comemora aniversário com festa especial; Festival 'Pizro' traz novidades para Belém

A partir de uma reunião despretensiosa entre amigos durante o final de semana, nasceu uma ideia que ganha cada vez mais o gosto do público na capital paraense: o Pagode do Mirage. Uma das festas mais famosas da cidade comemora mais um aniversário. O evento ganha uma programação especial neste sábado (22), a partir das 16h no Açaí Biruta e conta com atrações como o cantor Felipe Duarte e as bandas Tamo Junto, Nosso Tom e I Love Pagode.

O Pagode do Mirage nasceu de uma reunião de amigos, em momentos de lazer, se tornou pequena para o espaço caseiro e começou a ganhar edições externas. Segundo o organizador e vocalista da banda Tamo Junto (TMJ), Renan Navarro, “as reuniões se expandiram para lugares maiores e agora estão em locais gigantes, que comportem o público do ‘Pagode do Mirage’”, explicou.

Renan destaca que a festa tem uma “vibe tão boa que precisava ser compartilhada com mais pessoas, e decidimos dividir um pouco disso, nem sonhávamos com tanto, mas foi de fato, a necessidade que nos fez ir para lugares maiores”, avaliou o organizador.

Vocalista da banda Nosso Tom, Júlio Cezar adora uma característica marcante do Pagode do Mirage. “É um dos pagodes mais organizados que nós temos, o público chega cedo, isso me agrada muito. É um evento bem produzido que reúne a representatividade do pagode paraense, é um momento especial principalmente porque estivemos presentes ainda na primeira edição”, comentou o cantor.

Atração nacional e convidado especial da festa, o cantor Filipe Duarte, que já participou da banda ‘Os Travessos’, conta que o público paraense é um dos mais calorosos e participativos nos shows. “Me sinto lisonjeado de poder participar de uma noite tão especial como essa. Em todas as oportunidades que pude estar em Belém do Pará eu fui muito bem recebido. Estou muito ansioso para mais esse reencontro”, destacou o cantor.

Para todos os gostos: Pizro traz grandes nomes da música de volta ao Pará

E para quem quiser também curtir um “piseiro” na capital paraense, opções não vão faltar. A cidade recebe mais uma edição do festival ‘Pizro’. Com João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes e Iguinho e Lulinha, o evento será no dia 13 de maio, no Hangar Centro de Convenções & Feiras da Amazônia. O festival ocorre nas principais capitais do Brasil, e Belém receberá mais uma vez, o show completo dos artistas.

A grande novidade desta edição é a estreia da dupla “Iguinho e Lulinha” no Pará. Os jovens de 21 e 23 anos, respectivamente, incorporam as batidas do pop e do eletrônico a outros estilos, como o forró de vaquejada. O hit "Coração Acelera", da dupla, é uma versão de "Hear me Now", música de Alok, Bruno Martini e Zeeba.

João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes são velhos conhecidos do público no Pará. Viajando por todo o Estado, o trio tem um público cativo e que lota as apresentações dos artistas, por onde eles passam. Juntos eles somam mais de 20 milhões de seguidores no Instagram.

Segundo a produtora da BIS Entretenimento, Yasmin Melo, “esse ano estamos recebendo a segunda edição do festival ‘Pizro’. O festival traz novidades como áreas instagrameáveis e novas experiências para o público paraense. O público tem opção de três setores para curtir os shows (VIP/ Premium e Camarote). O festival vem se destacando muito no cenário musical brasileiro”, explicou.

As vendas as entradas já podem ser efetuadas. Disponível de forma on line no www.brasilticket.com.br e presencial no quiosque do Classificados de O Liberal no Boulevard Shopping (sem taxa) e nas lojas Chillibeans (com taxa), nos shoppings Pátio Belém, Castanheira, Bosque Grão-Pará e Parque.

Agende-se

Aniversário do Pagode do Mirage

Data: 22/04

Hora: a partir das 16h

Local: Açaí Biruta (R. Siqueira Mendes, 130 - Cidade Velha, Belém - PA, 66020-600)

Festival “Pzero”

Data: 13/05

Hora: a partir das 21h

Local: Hangar Centro de Convenções da Amazônia (Avenida Doutor Freitas)

