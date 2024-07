Pagode, brega, forró e programações gratuitas animam segunda sexta-feira do mês de julho em Belém

A capital paraense está fervilhando de opções para todos os gostos neste segundo final de semana de julho, proporcionando diversão e entretenimento para moradores e visitantes durante as férias de verão. Desde pagode até forró, passando por brega, festivais folclóricos e espetáculos de dança, há uma vasta gama de atividades que prometem animar o público nesta sexta-feira (12/7).

Para os fãs de pagode, o grupo Nosso Tom se apresenta no Pagode do Coxixo, em Marapanim. O evento, que faz parte das atividades do tradicional Bloco do Coxixo, acontecerá no Restaurante Nativos a partir das 21h.

"A gente ama demais o verão paraense, justamente porque nos proporciona a oportunidade de viajar pelo Pará e fazer apresentações em diferentes localidades. O paraense ama o verão e aproveita muito esse período para se divertir e curtir em vários lugares do nosso Estado", disse Júlio Cezar Patrício, vocalista da banda. Os ingressos estarão à venda no local.

Os amantes do brega não podem perder mais uma edição de "Marcantes, A Festa do Brega", na Casa Apoena, no bairro Cidade Velha. A festa começará às 20h, com a DJ Estamyna e show de Lucyan Costa. Os ingressos estão disponíveis antecipadamente no site Sympla.

Para quem prefere forró, o Vitrine Belém, no bairro do Reduto, será a escolha ideal. A "Sexxtinha" começará às 22h com shows da dupla sertaneja Eduardo e Gabriel, além de Miro Marks. As mulheres têm entrada gratuita até às 23h.

O Espaço Cultural Apoena, na Duque de Caxias, sediará a quinta edição do "Baile Está no Ar", com Sandrinha Eletrizante apresentando clássicos do brega marcante, tecno melody, tecno brega, lambada, cumbia e carimbó. A discotecagem ficará por conta de DJ Yndjah e Themônia Amazônica, que trará uma seleção eclética que vai do carimbó ao rock. O evento começa às 21h e os ingressos custam R$15 até 21h.



Outras opções de programações

Entre os dias 12 e 14 de julho, Curuçá será palco do Festival do Folclore, com apresentações de grandes estrelas da música como Elba Ramalho, Naiara Azevedo, Pinduca e Viviane Batidão. O evento contará com uma estrutura especial assinada por Jefferson Goldenberg.

A Ballare Escola de Dança apresentará nos dias 12 e 13 de julho os espetáculos "Dom Quixote" e "High School Musical" no Teatro Margarida Schivasappa, no Centur. Com mais de 70 bailarinos de diversas regiões, as apresentações começarão às 20h. Os ingressos podem ser adquiridos na secretaria da Ballare, localizada na Av. 16 de Novembro, 470, no bairro da Cidade Velha, ou no teatro nos dias dos espetáculos.

O Manga Jambu, no bairro do Umarizal, apresentará o "Manga Retrô" com apresentações musicais de Muvi, Na Medida e Hunter. O happy hour será das 18h às 20h, garantindo um início de noite animado.

Já o cantor Marhco Monteiro e o DJ Sandro Guilherme animarão o "Baile de Verão" na Casa da Seresta, no bairro do Umarizal, a partir das 21h.

Diversão econômica em Belém

Para aqueles que preferem não gastar muito, a festa "Utopia" será realizada hoje, 12 de julho, a partir das 21h, no Ôvibe, localizado na Travessa Benjamin Constante, 1374, no bairro de Nazaré. As atrações incluem Georocks e DJ Morcegão, e a entrada é gratuita.

Outra opção gratuita é o Bar Samaúma, que trará os DJs Kazu e Zezé a partir das 22h, garantindo uma noite animada sem custo de entrada.