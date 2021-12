Pabllo Vittar comemora 5 anos de carreira com lançamento de álbum visual; saiba como assistir

Pabllo Vittar inicia festa de seus cinco anos de carreira nesta terça-feira, 14, com a estreia do documentário "I Am Pabllo". O evento será exibido com pré-show a partir das 21h30. A transmissão será feita pelo TNT, na TV e no YouTube do canal, com sinal aberto para toda a América Latina.

O pré-show será comandado pela própria Pabllo, com participação de Mari Pacheco e Letticia Munniz. Além disso, a cantora recebe convidados como Urias, Preta Gil e Chameleo. Em seguida, às 22h, começa o show, recheado de sucessos da cantora.

Sobre o show, Pabllo diz que é um presente para os fãs e uma forma de agradecimento. "É emocionante passar por alguns dos momentos da minha carreira através deste projeto. Sem dúvidas é uma grande festa e um carinho para os Vittarlovers, sem eles nada disso seria possível. Sou muito grata. Que venha muito mais", comenta.

Confira a capa do álbum visual, divulgada pela cantora: