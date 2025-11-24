Capa Jornal Amazônia
Ourém recebe projeto literário com apoio da Fundação Jorge Amado

A ação da Escola Padre Ângelo Moretti promove atividades de leitura e escrita inspiradas no rio Guamá e na Amazônia

O Liberal

O município de Ourém, localizado às margens do alto Rio Guamá, recebe hoje (25) o projeto “Um Dia de Literatura”. A iniciativa é organizada pela Escola Estadual Padre Ângelo Moretti, com apoio da Fundação Casa de Jorge Amado, sediada em Salvador. Com o tema “O Guamá que nos banha é um rio de palavras”, a programação incentiva a leitura, a escrita e outras formas de expressão literária inspiradas no rio e na Amazônia.

O projeto foi motivado pela trajetória do jovem escritor Juan Souza, de 14 anos, estudante da instituição. O autor já publicou dois livros, Os Úrsulos e A Revolta, e ganhou visibilidade nas redes sociais. Ele participou da Feira Pan-Amazônica do Livro e da Feira Literária de Castanhal (Flicast) neste ano, tornando-se referência para a comunidade escolar.

Para a professora de Língua Portuguesa Ana Paula, uma das coordenadoras do projeto, a iniciativa fortalece a relação dos estudantes com a leitura e com o meio ambiente de Ourém. “Queremos mostrar que a literatura mora dentro de cada um de nós. Quando os alunos percebem que podem escrever, criar e se expressar, eles descobrem um novo mundo. O Juan é um exemplo vivo dessa descoberta e inspira muitos outros jovens da escola e de Ourém”, afirma.

O jornalista Roberto Aguiar, diretor de comunicação da Fundação Casa de Jorge Amado, é natural de Ourém e idealizador da ação. Ex-aluno da escola, onde iniciou o contato com a literatura brasileira aos 11 anos, ele ressalta o impacto social da atividade. “Iniciativas como esta fortalecem a literatura como um bem coletivo. A Fundação Casa de Jorge Amado, criada por Jorge Amado para preservar sua obra e promover o acesso à cultura, tem como missão incentivar a leitura, apoiar novos escritores e aproximar o público do universo literário. Participar deste projeto em Ourém é reafirmar esse compromisso”, afirma. Ele também destaca que, neste ano, entregou à escola material pedagógico para auxiliar professores no trabalho com obras de Jorge Amado e Zélia Gattai.

A programação conta com oficina de produção textual, roda de conversa com os escritores ouremenses Juan Souza e Claudinéia Costa, professora e quilombola do Quilombo do Mocambo; e com a escritora Rafaela Paulino, de Capitão Poço. Também haverá cine literário com exibição do longa “Capitães de Areia” (2011), dirigido por Cecília Amado e Guy Gonçalves, baseado na obra de Jorge Amado. Todas as atividades são gratuitas e ocorrem na Escola Estadual Padre Ângelo Moretti e no auditório da Secretaria Municipal de Educação de Ourém (Semed).

Programação — 25/11 (terça-feira)

9h — Oficina “Da produção do texto à publicação do livro: os caminhos da literatura”

• Local: Escola Estadual Padre Ângelo Moretti

• Ministrada por Roberto Aguiar, jornalista e diretor de comunicação da Fundação Casa de Jorge Amado

14h30 — Cine-literário

• Exibição do longa “Capitães da Areia” (2011), inspirado no clássico de Jorge Amado

• Local: Escola Estadual Padre Ângelo Moretti

18h30 — Roda de conversa “A literatura é um rio de palavras”

• Local: Auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed)

Participantes:

• Juan Souza, jovem escritor de Ourém

• Claudinéia Costa dos Santos, professora e escritora ouremense

• Rafaela Paulino, escritora de Capitão Poço

Mediação: professora Ana Paula

