Oscar 2026: Revista americana aposta em quatro indicações para 'O Agente Secreto'

Estadão Conteúdo

A revista norte-americana Variety publicou nesta terça-feira, 20, suas últimas apostas para os indicados ao Oscar 2026. A publicação, especializada na indústria de entretenimento norte-americana, elegeu o longa brasileiro O Agente Secreto como provável candidato em quatro categorias - Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Escalação de Elenco e Melhor Ator, com Wagner Moura.

A revista ainda colocou o filme de Kleber Mendonça Filho como uma possível surpresa na categoria de Melhor Roteiro Original, mas não apostou na indicação. A lista completa de indicados da 98ª edição do Oscar será divulgada no dia 22 de janeiro, às 10h30. O anúncio poderá ser acompanhado pelas redes sociais da premiação, incluindo o canal no YouTube.

Ainda segundo o jornalista Clayton Davis, editor de premiações da revista, a atual edição do Oscar deve ser histórica. O longa Pecadores, do cineasta Ryan Coogler, deve quebrar o recorde de maior quantidade de indicações ao prêmio, conquistando 15 nomeações. Outros três longas também devem conquistar uma dezena ou mais de indicações, como Uma Batalha Após a Outra (13), Hamnet (10) e Frankenstein (10).

Caso as previsões da Variety se concretizem, O Agente Secreto empatará com Cidade de Deus como o filme brasileiro com a maior quantidade de indicações ao Oscar na história. Em 2004, o longa de Fernando Meirelles foi indicado aos prêmios de Melhor Diretor, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Fotografia e Melhor Montagem. Wagner Moura também se tornaria o primeiro ator brasileiro indicado ao prêmio.

Oscar 2026: As apostas da Variety para O Agente Secreto

Melhor Filme

Bugonia (Focus Features) F1 (Apple Original Films/Warner Bros.) Frankenstein (Netflix) Hamnet (Focus Features) Marty Supreme (A24) Uma Batalha Após a Outra (Warner Bros.) O Agente Secreto (Neon) Valor Sentimental (Neon) Pecadores (Warner Bros.) Sonhos de Trem (Netflix)

Melhor Ator

Timothée Chalamet, por Marty Supreme Leonardo DiCaprio, por Uma Batalha Após a Outra Ethan Hawke, por Blue Moon Michael B. Jordan, por Pecadores Wagner Moura, por O Agente Secreto

Melhor Escalação de Elenco

Hamnet (Nina Gold) Marty Supreme (Jennifer Venditti) Uma Batalha Após a Outra (Cassandra Kulukundis) O Agente Secreto (Gabriel Domingues) Pecadores (Francine Maisler)

Melhor Filme Internacional

Foi Apenas um Acidente, filme da França (dir. Jafar Panahi) O Agente Secreto, filme do Brasil (dir. Kleber Mendonça Filho) Valor Sentimental, filme da Noruega (dir. Joachim Trier) Sirat, filme da Espanha (dir. Oliver Laxe) A Voz de Hind Rajab, filme da Tunísia (dir. Kaouther Ben-Hania)

