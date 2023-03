Oscar 2023: Veja onde assistir ‘Tár’, filme indicado

Cate Blanchett , vencedora de dois oscars, protagoniza o drama e musical de Todd Field, ‘Tár’. O filme narra a história da inestimável maestrina e compositora Lydia Tár, primeira diretora musical da Filarmônica de Berlim.

A cerimônia do Oscar 2023 acontece neste final de semana, (12), às 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo no Globoplay, TNT e TNT Séries. Entre as principais categorias, ‘Tár’ concorre em Melhor Direção, Melhor Atriz e Melhor Roteiro; confira onde assistir 'Tár'.

Sinopse de 'Tár'

Lydia Tár é uma renomada maestrina e compositora, e também primeira mulher a liderar a grande Orquestra de Berlim. Respeitada e admirada por muitos, a protagonista construiu sua glória ao longo da carreira, construindo seu pedestal.

Apesar de muito esforço e reconhecimento, Lydia precisa lidar com a revelação de seus sujos segredos e uma crise no casamento. Do paraíso ao inferno, a maestrina cai de seu pedestal, enfrentando a vida.

Lydia Tár (Cate Blanchett) (Divulgação)

Onde assistir 'Tár'?

O filme já está em cartaz nos cinemas brasileiros e a rede de cinemas UCI, terá promoção de ingressos a R$10 nos dias 09 a 10 março, para filmes indicados nas principais categorias da premiação.

Confira o trailer de ‘Tár’

Informações sobre o filme ‘Tár’

Direção: Todd Field.

Roteiro: Todd Field.

Elenco: Cate Blanchett, Nina Hoss, Noémie Merlant.

Duração: 2h 38min.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)