Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Os melhores solos de guitarra da história, segundo a revista Rolling Stone; veja lista

Estadão Conteúdo

A revista norte-americana Rolling Stone elegeu os melhores solos de guitarra de todos os tempos. Com diversos artistas homenageados, a lista publicada nesta segunda-feira, 4, reúne músicas de diferentes gêneros e décadas.

Entre menções a composições antigas e outras mais recentes, grandes nomes figuram na seleção. Dentre os 100 escolhidos, Scar Tissue, do Red Hot Chilli Peppers aparece em 96º. Importante nome do virtuosismo na guitarra, Steve Vai está em 80º, com For the Love of God.

Judas Priest também integra a lista, na posição 78 graças a Painkiller. À época com apenas dois guitarristas, o Iron Maiden entrou com The Trooper.

Além dos britânicos, o Boston também ganhou destaque em meio aos maiores solos de guitarra, com o clássico More Than A Feeling, na 63ª posição. Entrando no Top 40, Rush aparece no 37º lugar, graças a Limelight.

Sultans Of Swing, do Dire Straits, War Pigs, do Black Sabbath, Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses, também integram a lista, nas posições 33, 31 e 25, respectivamente.

Confira abaixo os 20 maiores solos da história, segundo a Rolling Stone:

Prince, Purple Rain Jimi Hendrix, Machine Gun The Eagles, Hotel California Pink Floyd, Comfortably Numb Van Halen, Eruption Chuck Berry, Johnny B. Goode Led Zeppelin, Stairway to Heaven Steely Dan, Kid Charlemagne Funkadelic, Maggot Brain The Beatles, While My Guitar Gently Weeps Jimi Hendrix, All Along the Watchtower Michael Jackson, Beat It Allman Brothers Band, Statesboro Blues Queen, Bohemian Rhapsody Prince, While My Guitar Gently Weeps (Cerimônia do Rock & Roll Hall of Fame) Grateful Dead, Morning Dew (Ao vivo na Cornell University, 8 de maio, 1977) Ozzy Osbourne, Crazy Train The Jimi Hendrix Experience, Little Wing Lynyrd Skynyrd, Free Bird Jeff Beck, Freeway Jam

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MÚSICA/SOLOS/GUITARRA/ROLLING STONE/RANKING
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Justiça arquiva caso de Britney Spears por dirigir embriagada

Cantora fez acordo judicial após se declarar culpada; defesa diz que ela adotou mudanças após o episódio

04.05.26 17h24

RELACIONAMENTO

Vini Jr apaga post com Virginia e aumenta rumores de crise

Jogador publicou momento com influenciadora, mas apagou horas depois; silêncio de Virginia nas redes reforçou especulações

04.05.26 17h15

LIVRO

Advogado Walmir Brelaz lança romance sobre o poder humanizador da leitura no sistema prisional

A obra narra a história de uma professora que, enfrentando a Síndrome de Burnout, decide lecionar em uma unidade prisional

04.05.26 11h51

POSICIONAMENTO

Luma de Oliveira critica Eike Batista após falas do empresário sobre os filhos

A ex-modelo criticou o posicionamento de Eike em um podcast e citou vivência dele preso

04.05.26 9h15

MAIS LIDAS EM CULTURA

POSICIONAMENTO

Luma de Oliveira critica Eike Batista após falas do empresário sobre os filhos

A ex-modelo criticou o posicionamento de Eike em um podcast e citou vivência dele preso

04.05.26 9h15

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (04/05)?

O filme “Chuva Ácida" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

04.05.26 11h00

POLÊMICA

Alanis Guillen pede medida protetiva contra ex-namorada após ameaças e perseguições; entenda

A atriz revelou que a ex-namorada chegou a incomodar colegas de elenco da novela da Globo, em uma tentativa de intimidá-la em seu trabalho

04.05.26 17h39

CASAL

Iza e o namorado João Vitor Silva curtem samba no Centro do Rio de Janeiro

Registros em redes sociais mostram o casal curtindo o domingão ao lado do público

04.05.26 8h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda