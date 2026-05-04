Os melhores solos de guitarra da história, segundo a revista Rolling Stone; veja lista
A revista norte-americana Rolling Stone elegeu os melhores solos de guitarra de todos os tempos. Com diversos artistas homenageados, a lista publicada nesta segunda-feira, 4, reúne músicas de diferentes gêneros e décadas.
Entre menções a composições antigas e outras mais recentes, grandes nomes figuram na seleção. Dentre os 100 escolhidos, Scar Tissue, do Red Hot Chilli Peppers aparece em 96º. Importante nome do virtuosismo na guitarra, Steve Vai está em 80º, com For the Love of God.
Judas Priest também integra a lista, na posição 78 graças a Painkiller. À época com apenas dois guitarristas, o Iron Maiden entrou com The Trooper.
Além dos britânicos, o Boston também ganhou destaque em meio aos maiores solos de guitarra, com o clássico More Than A Feeling, na 63ª posição. Entrando no Top 40, Rush aparece no 37º lugar, graças a Limelight.
Sultans Of Swing, do Dire Straits, War Pigs, do Black Sabbath, Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses, também integram a lista, nas posições 33, 31 e 25, respectivamente.
Confira abaixo os 20 maiores solos da história, segundo a Rolling Stone:
Prince, Purple Rain Jimi Hendrix, Machine Gun The Eagles, Hotel California Pink Floyd, Comfortably Numb Van Halen, Eruption Chuck Berry, Johnny B. Goode Led Zeppelin, Stairway to Heaven Steely Dan, Kid Charlemagne Funkadelic, Maggot Brain The Beatles, While My Guitar Gently Weeps Jimi Hendrix, All Along the Watchtower Michael Jackson, Beat It Allman Brothers Band, Statesboro Blues Queen, Bohemian Rhapsody Prince, While My Guitar Gently Weeps (Cerimônia do Rock & Roll Hall of Fame) Grateful Dead, Morning Dew (Ao vivo na Cornell University, 8 de maio, 1977) Ozzy Osbourne, Crazy Train The Jimi Hendrix Experience, Little Wing Lynyrd Skynyrd, Free Bird Jeff Beck, Freeway Jam
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA