Os Barões da Pisadinha ganham jogo 'Toca Pisadinha'

Os Barões da Pisadinha, duo formado pelos irmãos Rodrigo e Felipe Barão, inspirou a criação do jogo “Toca Pisadinha”, já disponível em mobile e desktop. O game é semelhante ao Guitar Hero, em que os jogadores têm que acertar os acordes em uma guitarra. Em "Toca Pisadinha", o objetivo é apertar no momento certo os botões referentes às cores que aparecem na tela, acompanhando, assim, uma canção escolhida do duo em um teclado.

O jogo está disponível aqui.

"Estamos super animados com o lançamento do game! É muito legal saber que temos um jogo com a nossa cara e nossa voz. Bom demais poder brincar com os nossos fãs de serem um Barão da Pisadinha! Quando a nossa gravadora trouxe a ideia, ficamos empolgados e curiosos pra ver como ia ficar. Esperamos que nossos fãs gostem do jogo e quem não é fã também. Chama no jogo do piseiro!", convidam Rodrigo Barão e Felipe Barão.

O game foi desenvolvido pela Sony Music Brasil e pela Jackfruit como parte da estratégia de divulgação do novo projeto do duo, “Da Roça pra Cidade”.

O jogador pode escolher a música e o nível do desafio. O objetivo do game é completar o "Pisômetro", um termômetro que indica o quanto falta para o usuário se tornar o próximo Barão da Pisadinha.

A cada clique, o jogo envia mensagens de desempenho e, ao final, há uma porcentagem de acerto com premiações das botas de bronze, prata ou ouro, podendo coroar o jogador como “o novo barão da pisadinha”.

Também há o “Acelera Pisômetro”, em que os usuários podem realizar tarefas extras que o ajudarão a completar mais rápido o Pisômetro do jogo. É possível ainda compartilhar o resultado e comparar pontuações com os amigos. Tudo isso em uma interface divertida dos Barões, que ganharam avatares em desenho.

“Toca Pisadinha” possui integração com o Spotify, permitindo que os usuários façam login através da plataforma e, assim, deem play nas faixas que aparecem no jogo.