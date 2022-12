Orquestra Jovem SESC Pará leva concerto com repertório especial ao público de Belém

Para finalizar com chave de ouro as atividades do ano de 2022, o Serviço Social do Comércio (Sesc) Pará, apresenta na sexta-feira (09), a partir das 19h, na Igreja de Santo Alexandre, um concerto promovido pela Orquestra Jovem SESC Pará (OJSPA). Com classificação livre e entrada franca, o espetáculo será baseado na consciência negra e em mais uma música solo de Nathalia Vidal e Orquestra. O concerto promete emoção e uma noite inesquecível para o público que estará presente.

Segundo o maestro da OJSPA, que estará na apresentação, “a expectativa para a apresentação é enorme. Fizemos dois meses de ensaio para levar um repertório especial para nosso público, que vai falar da conscientização negra. Fiquei encantado quando estava nos Estados Unidos e vi aquela música, aquele mundo novo e é extremamente importante, necessário e especial falar sobre a conscientização negra. Precisamos que prevaleça sempre a ideia de que todos somos iguais, é fundamental conscientizar cada vez mais as pessoas sobre isso”, destacou o músico.

“Celebrar através da arte esse momento e falar sobre um assunto tão importante deixa ainda melhor essa apresentação. São músicas maravilhosas. E eu deixo aqui esse lindo convite para todos que admiram nosso trabalho. É um repertório que já foi tocado por grandes orquestras no mundo todo. Então para nós o privilégio é ainda maior ter um nível tão elevado de bons profissionais ao nosso lado, estou muito grato por essa oportunidade”, destacou o maestro.

Com início em Abril de 2019 no Sesc Casa da Música, a OJSPA tem a coordenação do maestro Rodrigo Moraes, que passou em processo seletivo para selecionar músicos e reger a primeira orquestra do Sesc Pará. Os músicos acumulam uma extensa carreira com apresentações, entre elas no Theatro da Paz, o maior e mais luxuoso teatro da região norte do Brasil. Além disso, em janeiro de 2020 a Orquestra se apresentou no Sul do País, no 10º Festival Internacional Sesc de Música do Rio Grande do Sul.

Rodrigo Moraes iniciou seus estudos musicais em 1997, na Banda Sinfônica União Vigiense, em Vigia de Nazaré (PA), sob a orientação do Maestro José Maria Vale. Em 2001 ingressou no IECG, na Classe de Trompete do Professor Barry Ford (EUA), concluindo o curso técnico no ano de 2005. Um ano depois, em 2006, Rodrigo foi indicado pela Fundação Carlos Gomes para ser o Regente e Coordenador da Banda Municipal Pedro Pacheco, em Melgaço, na Ilha do Marajó (PA), cargo que ocupou por 10 anos.

Agende-se

Concerto Orquestra Jovem SESC Pará

Data: 09/12

Hora: 19h

Local: Igreja de Santo Alexandre (Praça Frei Brandão, s/n - Cidade Velha)