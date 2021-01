Orlando Morais faz live solidária com Manno Góes e Luiz Caldas

Música

Hoje (08) tem o Aniversário de Marhco Monteiro, na Casa da Seresta. O show “Foi Tudo culpa do Amor” ainda conta com participação de Joelson Pantoja.

Claudio Wallace e The Rockers apresentam repertório com canções clássicas do rock em formato acústico hoje (08), a partir das 21h30, no Arpleuticos Beer, localizado na Cidade Nova 1, Av. 3 Corações esquina com WE 9B. No sábado (09), o grupo se a apresentará às 15h, no 2 por 2 Espeto Pub & Steak House, na avenida Gentil Bittencourt nº 2205, entre 3 de maio e 14 de abril. Às 21h, a apresentação será no Verochopp Restaurante e Chopperia, no Conjunto Cidade Nova, arterial 18 esquina com WE-68.

O coletivo Kizomba Yetu realiza o projeto “Intercâmbio Cultural Brasil & Angola” com um workshop gratuito online com danças angolanas no dia 17 de janeiro, incluindo Kizomba, Semba, Kuduro, Danças Folclóricas e Afro House. O evento também contará com a participação de um DJ por duas horas tocando músicas tradicionais africanas. O workshop será no dia 17 de janeiro, às 15h.

Neste sábado, 09, tem show da banda Aquarela Retrô Music, de Volta com os Melhores Sucessos Nacionais e internacionais dos anos 70, 80 e 90, na Casa da Seresta.

Já no domingo, 10, tem o tradicional Bingão da Casa da Seresta, com Nandinho Pressão e Tina Mel. A Casa fica na travessa Ferreira Pena, 354. Umarizal. Mais informações em 99315-5681 e 98117-4398.

O cantor e compositor goiano Orlando Morais irá se apresentar em live solidária nesta sexta-feira, 08. Todo valor arrecadado com o show será revertido para a Associação Acolhimento Mãe das Graças. A transmissão ocorre às 20h e contará com a participação de Luiz Caldas e Manno Góes. Os ingressos custam R$ 9 e podem ser adquiridos pela plataforma showin.tv, por onde também ocorre a transmissão.

O cantor e compositor sertanejo Sérgio Reis e o grupo O Teatro Mágico são algumas das atrações que estão na agenda da #ViradaSPOnline, iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e com gestão da Organização Social Amigos da Arte. A próxima edição acontece no sábado, dia 9 janeiro, a partir das 12h. O evento será transmitido ao vivo do Teatro Sérgio Cardoso pela plataforma #CulturaEmCasa. Para conferir a programação completa, acesse culturaemcasa.com.br.

Cinema

Cinco filmes com personagens marcantes da carreira de Lima Duarte estão sendo exibidos em formato on-line e gratuito no site do Itaú Cultural (itaucultural.org.br). A mostra homenageia os 90 anos do ator. Entre as obras selecionadas estão a comédia “Guerra Conjugal”, gravada há 45 anos pelo cineasta Joaquim Pedro de Andrade; e o premiado drama “Sargento Getúlio”, de Hermano Penna. Os filmes ficarão disponíveis em streaming até o dia 10 de janeiro.

As inscrições para a 11ª edição do Cinefantasy - Festival Internacional de Cinema Fantástico estão abertas até o dia 07 de fevereiro, desde que o filme tenha temática fantástica: de horror, ficção científica e/ou fantasia. O festival será março de 2021, em formato online. O regulamento e mais informações no site podem ser acessadas no site www.cinefantasy.com.br.

Teatro

Espetáculo digital “Bastidores”, segue em cartaz até dia 26 de janeiro, às segundas e terças, sempre às 21h30, de forma virtual. Com texto e direção de Cristina Fagundes, o trabalho retrata os percalços de uma equipe para ensaiar uma peça pela plataforma digital Zoom. O público acompanha de perto todas as intrigas, dificuldades e amores que acontecem nos bastidores. No enredo, à medida em que os ensaios do espetáculo acontecem, aumentam as confusões entre a equipe, até que são obrigados a tomar uma medida drástica para garantir a estreia da peça. A transmissão é pelo Zoom, acessível via Sympla Streaming (sympla.com.br).

Literatura e Arte

Nesta sexta-feira, 8, será aberta ao público a exposição Viver Belém! 405 Anos de Cultura Viva, da fotógrafa Nay Jinknss, que fará uma homenagem ao aniversário da cidade. A mostra vai ressaltar a beleza e a diversidade de um dos pontos turísticos mais importantes da capital paraense: o Mercado do Ver-o-Peso. O evento é gratuito e receberá visitas até 24 de janeiro, das 10h às 22h, na praça 2 do Parque Shopping Belém.

Até dia 1º de Fevereiro, a exposição virtual Coletividade Negra conta com os trabalhos de Márvila Araújo, fotógrafa, e do artista visual Luciano Feijão disponíveis para visitação. A abordagem dos dois artistas traz à tona temáticas como africanidade, diáspora, ancestralidade, lutas, religiosidade. A mostra tem acesso gratuito no site do Museu Vale (museuvale.com)

Até o dia 11 de janeiro, o Centro Cultural Banco do Brasil Belo Horizonte (CCBB-BH) recebe a exposição Ivan Serpa: a expressão do concreto, uma retrospectiva completa sobre a vida e o legado de um dos artistas mais importantes da arte moderna e contemporânea brasileira. Com curadoria de Marcus de Lontra Costa e Hélio Márcio Dias Ferreira, a mostra exibe obras oriundas de diversas coleções das várias fases do pintor carioca, abrangendo toda sua multiplicidade estética e técnica. A exposição tem tour digital de sua 1ª sala disponível gratuitamente no site ivanserpavirtual.com.br.

O público pode conferir uma visita virtual guiada da mostra “Beatriz Milhazes: Avenida Paulista”, que reúne cerca de 170 obras dessa artista produzidas entre 1989 e 2020, incluindo algumas inéditas, entre pinturas, esculturas, colagens e gravuras. A exibição virtual reúne obras que estão expostas na sede do Itaú Cultural e no Museu de Arte de São Paulo (Masp) e pode ser assistida gratuitamente no site itaucultural.org.br. A exposição segue disponível até 30 de maio.

O Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM) celebra o mês de aniversário da capital paulista com uma série de programação. No dia 19 de janeiro, será realizada a live de lançamento do audioguia Águas do Ibirapuera, às 16h, no Youtube do MAM São Paulo com acessibilidade em Libras. Os integrantes do Rios e Ruas, que dão vozes ao audioguia Águas do Ibirapuera, conversam sobre o seu processo criativo e as pesquisas envolvidas no projeto.

Para comemorar os 80 anos do pintor mineiro Carlos Bracher, foi lançada a exposição virtual do Ateliê Casa Bracher, com mais de 150 obras do acervo do casal Carlos e Fani Bracher, na cidade de Ouro Preto. A exposição fica disponível no site trilíngue (português, inglês e espanhol) ateliecasabracher.com.

O Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, em Belém, ganhou a exposição permanente “Conecte-se com a Natureza – Áreas Protegidas do Pará”, que reúne fotografias de 14 Áreas Protegidas do Pará. A iniciativa é do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) e do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio). A mostra pode ser visitada diariamente, das 6h às 17h (exceto às terças-feiras). A entrada é franca.

A áudio série "Pirimbim", criada pelo compositor e roteirista Fernando Salem ("Cocoricó" e "Castelo Rá-Tim-Bum") e pelos cineasta Tadeu Jungle e Marcos Nisti foi lançada virtualmente e segue disponível para a criançada. Em 12 capítulos de 10 minutos cada, são narradas as aventuras de três crianças pelo mundo do conhecimento em uma chácara mágica. Disponível no aplicativo de podcasts Orelo, no site pirimbim.com e no Youtube (Flow de historinhas) com ferramentas de acessibilidade.

Editais, Cursos e Concursos

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) anunciou a abertura dos editais da Lei Aldir Blanc para os segmentos de Patrimônio Cultural Imaterial, Culturas Populares, Cultura Digital e Moda e Design - com encerramento em 12 de janeiro de 2021; e Cultura Afro-Brasileira e Culturas Indígenas, que seguem inscrevendo projetos culturais até o dia 20 do mesmo mês. O link para fazer as inscrições e acessar os editais é pelos sites fidesaaldirblancpa.com.br (Patrimônio Cultural Imaterial, Culturas Populares), institutoagata.com.br (Cultura Digital e Moda e Design) e portalfadesp.org.br (Cultura Afro-Brasileira e Culturas Indígenas).

A Cia Buffa de Teatro, atuante desde 1998, está com inscrições abertas até dia 17 de janeiro para diferentes oficinas desenvolvidas por suas integrantes e colaboradoras, no período de Janeiro de 2021. As oficinas ocorrem via plataforma Zoom e as inscrições são realizadas pelo site Sympla. Direcionadas ao público geral, as oficinas têm vagas limitadas, e são elas: Coloca na tela, ministrada pela atriz e produtora cultural Manuela Castelo Branco; Interpretação Teatral e Narrativas Rítmicas, pela atriz Diana Ramos; Atos de Criação – escritas performativas de si, pela atriz Andréa Rabelo; Comunicar é uma arte, pela publicitária, produtora e gestora cultural Nany Lima; e Mover o corpo em um cotidiano poético, com a atriz Leila Kissia. Link para inscrições e mais informações no perfil @ciabuffadeteatro no Instagram, ciabuffadeteatro@gmail.com, e (71) 99941-0303.

O Ciclo de Formação em Gestão e Produção Cultural vai discutir conceitos e práticas sobre a esfera organizacional da cultura, abordando políticas culturais, estimulando a produção, a gestão, a pesquisa e a difusão das iniciativas. Serão realizados dois ciclos formativos em plataforma virtual e ao vivo, com 8 horas-aula cada encontro até 14 de janeiro. Cada ciclo terá 24 horas-aula. Metade das vagas são voltadas para mulheres, afrodescendentes, LGBTQI+ e agentes culturais residentes nas periferias. Inscrições no link: bit.ly/gestaoeproducao1.

As inscrições de artistas interessados em participar do II Festival de Choro da Casa do Gilson seguem abertas até dia 19 de janeiro. O edital com todas as informações e o formulário de inscrição estão disponíveis nas redes sociais do projeto. O compositor deverá enviar dois choros em formato MP3, contendo o título da obra, junto com a ficha de inscrição para o e-mail: festivaldechorocasadogilson@gmail.com. A gravação deverá ser apenas instrumental, ou seja, sem emissões vocais. Os doze choros finalistas serão apresentados durante a segunda edição do festival, prevista para ser realizada no dia 13 de março, no Bar do Gilson, em Belém, com entrada gratuita. A ficha de inscrição está disponível nas redes sociais do projeto para download - Facebook: @IIfestivaldechoro e Instagram: @II.festivaldechoro.

Até dia 19 de janeiro, o projeto “Novos Cantos”, selecionado pelo Edital de Música da Lei Aldir Blanc Pará, receberá inscrições de artistas locais interessados em participar de coletânea para a gravação de um EP, previsto para ser lançado ainda em 2021. O projeto é voltado para músicos moradores da cidade de Ananindeua, localizada na Região Metropolitana de Belém, e que tenham composições de todos os gêneros musicais. As obras deverão ser autorais e não serão aceitos plágios. O artista deverá enviar três composições em formato MP3, além de seu portfólio com informações completas sobre sua trajetória, fotos e trabalhos realizados, para o e-mail: novoscantosananindeua@gmail.com. O artista também deverá enviar preenchida a ficha de inscrição, disponibilizada nas redes sociais do projeto, com letra legível - Facebook: @novoscantosPA e Instagram: @novoscantos.

O MOA - Centro de Produção Musical com Tecnologias Digitais, através do Edital de Música da Lei Aldir Blanc, abre inscrições para sua 2ª coletânea, para artistas, bandas e grupos que nunca gravaram profissionalmente. Serão priorizados artistas e grupos formados nas periferias da região metropolitana de Belém, que tragam as narrativas de suas realidades, além da garantia da participação de 50% de mulheres (cis ou trans) na gravação do álbum que será lançado pelo MOA. Para se inscrever, é preciso enviar Um release do trabalho, fotos, e duas músicas, em qualquer formato áudio ou vídeo. Os interessados devem preencher o formulário do Centro (https://forms.gle/HWeBwEg29ajjtehQ8).

O Festival Felino Preta 2021, organizado pela Associação Felino - Frente de Educação e Cultura do Litoral Norte (SP) - abre inscrições para projetos artísticos relacionados à negritude que estimulem aspectos como afrobrasilidade, subjetividades e emancipação que possam contribuir para o desenvolvimento e ampliação das perspectivas culturais e artísticas de pretas e pretos. As inscrições estão abertas até o dia 31 de janeiro. A programação do Festival será realizada somente em formato digital, entre os dias 18 de fevereiro e 13 de março e será composta por projetos selecionados nas categorias vídeo e por apresentações artísticas de dança, circo, música, teatro, cultura popular, entre outras manifestações. Para acessar o cronograma e o regulamento completo, entre em contato com o festival nas redes sociais (@AssociacaoFelino).

O Prêmio Barco a Vapor, iniciativa internacional da Fundação SM, está com inscrições abertas para a 17ª edição, até 31 de janeiro. O prêmio valoriza obras inéditas de autores brasileiros de literatura infantil e juvenil nos gêneros romance ou novela. O objetivo é revelar autores, estimular a criação literária e levar textos de qualidade aos jovens leitores de vários países. Informações e inscrições pelo site barcoavapor.smeducacao.com.br.