Orlando Caldeira tem melhora e deixa coma induzido

O ator Orlando Caldeira deixou o coma induzido e apresentou melhora no estado de saúde após sofrer um acidente de trânsito em Salvador, na Bahia. Caldeira está internado no Hospital Geral do Estado (HGE), ele já consegue responder verbalmente. Uma série de exames serão realizados para verificar se houve comprometimento de funções neurológicas e motoras.

As atualizações no quadro de saúde foram divulgados na última quinta-feira (15) por Bruno Guimarães, ator e amigo de Caldeira. Nesta semana o artista foi extubado, retirado do coma induzido e apresentou melhoras significativas.

"Hoje ele está mais lúcido. Ainda que de forma sucinta, já consegue responder verbalmente", continuou. "Por conta da evolução de seu quadro clínico, hoje Orlando passará por exames minuciosos, para termos acesso a uma avaliação ainda mais criteriosa", informou

Caldeira, conhecido por interpretar Anthony, em Vai na Fé (2023), sofreu um acidente de trânsito na madrugada de domingo (11), em Salvador. Ele tinha viajado à cidade para curtir o Carnaval. A informação do acidente foi divulgada pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), responsável pela administração do HGE.