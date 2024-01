Selton Mello revela que usa óleo de Cannabis para dormir: 'Me ajudou demais'

Selton Mello revelou que usa óleo de Cannabis para dormir e para auxiliar na ansiedade. O famoso ainda disse que não gosta de fumar maconha.

Mello contou ter experimentado vários remédios para dormir. “Até que cheguei no Rivotril, que me ajudava com isso. Só que, depois de muitos anos tomando Rivotril para dormir, isso já estava me incomodando. Pensava assim: ‘Vou ficar sempre dependente desse negócio?’”, disse ele, que “recentemente”, começou “a usar CBD”. “Sou associado da APEPI (Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal).”

O ator afirmou que a cannabis medicial o ajudou muito e possibilitou que ele abandonasse os remédios controlados. “(CBD) para dormir é uma beleza. Às vezes, de dia, também faz bem num caso de ansiedade ou uma tensão antes de uma estreia, por exemplo”, disse.

O ator ainda reclamou da “ignorância”, da “caretice” e do “lobby farmacêutico” que associam “cannabis ou maconha” à “ideia de algo ilegal”. “Não fumo maconha, não gosto”, destacou. “Mas o óleo ajuda para dormir, para dar uma acalmada, ajuda muita gente. Se eu tivesse acesso a essa informação antes, talvez minha mãe tivesse sido beneficiada no Alzheimer também.”