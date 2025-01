Onde ver os 'Bolofofos' em Belém? Parque com os personagens chega a capital

Sucesso entre os pequenos, os Bolofofos, personagens infantis mais queridos das crianças, chegarão ao Bosque Grão-Pará, em Belém. Conhecidos na internet com as músicas “Funk do Pão de Queijo“, os amigos Buny a coelhinha, Rick o leãozinho, Sophie a gatinha, Pow o polvinho e Pipi o bebê corujinha se tornaram presente em diversos lares.

O “Parque Bolofofos” será a mais nova opção de lazer para as crianças no empreendimento, localizado na avenida Centenário. Com piscina de bolinhas, escorrega, pula pula, e mesas de atividades, o espaço garantirá muita adrenalina e diversão para todos.

A atração é direcionada para crianças de até 12 anos de idade. Pequenos de 1 a 4 anos podem participar, mas acompanhados de um adulto maior de 18 anos, que não paga ingresso. As crianças que vivem no espectro autista têm 50% de desconto no valor do ingresso e poderão ser acompanhadas.

Para brincar, os ingressos custam R$ 40 por 30 minutos, sendo cobrado o valor de um real para cada minuto adicional.

“Essa será mais uma atração dentro da programação do “Férias no Bosque”, que prioriza eventos inéditos, tanto para as crianças que amam esse universo, quanto para os pais que precisam de opções de entretenimento e lazer para os pequenos”, comenta Raphaella Rocha, gerente de marketing do Bosque.

Serviço - “Parque Bolofofos” em Belém

Onde? Praça de Eventos do Shopping Bosque Grão-Pará, localizado na avenida Centenário, nº 1052

Que horas? conforme o funcionamento do shopping, de segunda a sábado, das 10h às 22h e, aos domingos e feriados, das 12h às 21h

Quanto? R$40 por 30 minutos – R$ 1,00 para cada minuto adicional