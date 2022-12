Onde vai ter festa de réveillon em Belém ou no interior do Pará? Veja a programação de final de ano

Neste réveillon 2023, Belém está recheada de opções de festa para todos os gostos. Para quem gosta de curtir shows na praia, o “Réveillon Sal Pé na Areia”, no Atalaia de Salinópolis, terá Tarcísio do Acordeon, Victor & João Paulo, I Love Pagode e Thiago Costa, a partir das 21h, enquanto Cotijuba terá a banda Senta Peia, no Vai-Quem-Quer, a partir das 22h. Para quem vai ficar na cidade, os clubes e os bares são boas opções. Também há eventos gratuitos, como a celebração de oito horas da Estação das Docas.

A Estação terá dois palcos com shows: no primeiro, montado no Anfiteatro São Pedro Nolasco, irão se apresentar Arthur Espíndola, Pinduca, Banda Warilou e Meio-Dia da Imperatriz Leopoldinense. E no segundo palco, nos armazéns 1 e 2, se apresentarão as bandas Sambloco, Fruta Quente, Elói Iglesias e Bateria Show do Rancho. A programação começa às 21h deste sábado, 31, e vai até às 4h do domingo, 1º.

Banda Senta Peia vai tocar em Cotijuba (Elthon Costa/ Divulgação)

Os fãs do samba e do pagode vão curtir a Cervejaria Caboca com shows de banda Debobera, Pagode das Meninas, Mariza Black e Bateria do Bole Bole, a partir das 21h30. Assim como a Cervejaria Oficial do Umarizal, com Michelle Amadhor, Sammy Lourinho e a Escola de Samba Quem São Eles, a partir das 21h. Ainda, o Dom Gastro Bar, com Welton Afinidade e grupo Cabanagem, a partir das 22h.

Se a ideia é uma noite de músicas ecléticas, quem é fã do Fruta Quente vai curtir o “Reveillon das Estrelas” do Music Park (antigo Afrikan Bar), com as participações do Nosso Tom, Betto e Naldo e o DJ Robinho Viana, a partir das 22h. Outra opção é o Açaí Biruta, com MC Gasparzinho, Forró Nu 12, Bino, Na Vibe, Maximize e DJs Victor Rock Doido e George R.

TMQht3l9TEc" title="YouTube video player" width="560">

Para quem curte rock, a referência é o Studio Pub com as bandas Linkin Park Cover, Coldplay Cover, Red Hot Chili Peppers Cover e Rock Way, a partir das 22h. E para a turma mais antiga, a dica é o tradicional réveillon da Casa da Seresta, que terá show de Waldécio & Trio e orquestra.

Em Ananindeua, que costuma priorizar a celebração do aniversário da cidade, no dia 3 de janeiro, são poucas as opções de reveillon. Uma delas é o Ananin Beer, com show de Nelsinho Rodrigues, Chyco Salles e DJ Diogo, a partir das 22h.

Clubes

Os sócios dos grandes clubes poderão curtir os shows de Mariza Black e Michelle Amadhor na sede campestre Grêmio Literário Português, a partir das 21h. As mesas já estão esgotadas, mas ainda há venda de ingressos individuais nas sedes do clube.

Luciana Melo, filha de Jair Rodrigues, canta na AP com Arthur Espíndola. (Divulgação)

Já na Assembleia Paraense, os sócios terão dois ambientes para festejar a virada do ano. No Palco 360º haverá shows a partir das 19h com Arthur Espíndola e a participação de Luciana Mello, Rafaella Travassos com Juliana Franco como convidada e Gabriel Xavier e DJ Tarrika. E na Boate Aquarius, DJ Dan Miller, a partir da 00h10. Também haverá espaço kids e berçário.

Praias

Em Santarém, vai ter festa na orla da cidade com as bandas Cintura Fina, Quinta Dimensão, Rithimus, Rogginho e Banda, Carapanã Elétrico e dos cantores Gonzaga Blants e Nato Aguiar. E em Alter do Chão, no elevado da praça 7 de Setembro, as bandas “Nós de Alter”, Forró do Rei, banda Xarada e cantora Selma Lemos, além do DJ Ronald. Ambos a partir das 20h.

Em Salinas, haverá o Preamar das Festas, evento gratuito na orla do Maçarico com o Carimbó Revelação do Zimbá, MC Dourado e Tiago Costa, a partir das 21h30. Outra opção é o Festival Pé Na Areia, na praia do Atalaia, que, após a festa da virada com Tarcísio do Acordeon, Victor & João Paulo, I Love Pagode e Tiago Costa, terá no domingo, 1º, Hugo e Guilherme, Victor e João Paulo e I Love Pagode, a partir das 21h. Ainda, o réveillon no Tulum Beach Club, no atalho do Atalaia, terá os DJs Zuffo, Daft Hill, Tevezz, Kame, Coli e Panna.

lf-KK2iWVkE" title="YouTube video player" width="560">

Ainda no sábado, 31, vai ter festa de réveillon em Bragança, com shows gratuitos na orla da cidade, com Fabrício Ferrari, DJ Eduardo Beats, Banda Mocotó Elétrico e Anna K e Hugo Teclas, e na praia de Ajuruteua, com Michelle Haliday, New Wave, Pura Malícia, DJ Ângelo Ribeiro. Ambos a partir das 20h.

Já na praia de Algodoal, na ilha de Maiandeua, município de Maracanã, a festa do reveillon será gratuita com DJs Varela, Mageh, Kauê Almeida e AJ, Lual, Dona Augusta, Ran Frank e Veudo, a partir das 17h.