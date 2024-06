"Onda coreana": moda asiática rompe fronteiras e aquece negócios no mundo

Não é difícil observar que a cultura asiática, principalmente a da Coreia do Sul, expande-se a olhos vistos, ou seja, tem uma influência crescente em todo o mundo, inclusive, na moda, muito além dos doramas (dramas coreanos) e k-pop. Celebridades desse país têm conquistado cada vez mais espaço, seja estampando grandes campanhas ou sendo anunciadas como embaixadoras globais de grifes, configurando a chamada "onda coreana", termo que se refere à popularização da cultura sul-coreana no mundo.

A professora e pesquisadora de moda, Tetê Laudares, explica que a “onda coreana” teve um boom a partir do hit Gangnam Style, lançado em 2012 pelo cantor Psy. “A estética quase eufórica e vibrante atraiu o olhar ocidental e tornou-se uma proposta de inovação dos comportamentos. A Gen-Z (Geração Z) rapidamente abraçou essa característica de multiculturalismo”, pontua.

As marcas da moda, então, passaram a olhar para a Coreia do Sul de forma mais exclusiva e expressiva. A presença cada vez maior dos fãs de k-pop e de doramas ajuda a promover esse novo mercado, com novo fôlego financeiro, em especial para a moda. De forma, que se vive hoje um alto investimento em cultura de forma muito moderna e apropriada para a era digital e as gerações dessa era, como diz a pesquisadora.

Nesse contexto, artistas sul-coreanos acabam funcionando como embaixadores globais de grifes. "A preferência por celebridades do mundo artístico, em especial do cinema ou séries internacionais, se deve ao fato de suas imagens estarem já associadas a uma identidade visual. As celebridades auxiliam a divulgação da marca e da imagem que esta quer comunicar”.

É o caso dos integrantes de grande grupos de k-pop, como BTS e Blackpink, em que cada nome é o rosto de uma grife diferente, como Celine, Valentino, Louis Vuitton, Chanel, Saint Laurent, Dior, Calvin Klein, Bottega Veneta e outras. Os artistas são comumente fotografados em eventos e desfiles das marcas, em diferentes lugares do mundo, e impulsionam as vendas de todos os itens que usam.

Para além do k-pop, artistas que estrelam filmes ou séries também são convidados a estampar grandes campanhas ou a serem embaixadores globais. Ainda, é comum que os personagens apareçam em cenas específicas das produções televisivas usando itens das grifes – como bolsas, sapatos, cintos, óculos e roupas – como forma de gerar maior influência e propagação pelo mundo.

Geração

O fortalecimento da cultura sul-coreana por meio da Geração Z

Fundamental para criar e propagar novas tendências, a Geração Z – ou Gen Z – é uma das principais responsáveis pelo fortalecimento da cultura sul-corena pelo mundo, sobretudo nas redes sociais. “O fato desta vez termos os coreanos como protagonistas se deve muito ao business de entretenimento, que prioriza ter fãs muito conectados com a pessoa”, explica a especialista.

Além disso, por ser ouvinte ativa de k-pop e espectadora das séries coreanas, a Geração Z faz com que a moda coreana, ou o k-style, como é popularmente conhecida, seja cada vez mais presente nas redes sociais e nas vitrines de moda, o que inclui o Brasil.

As vestimentas dos doramas passaram a servir de inspiração para várias pessoas de diferentes lugares do mundo. A estética mistura peças clássicas, modernas, casuais e elegantes, de forma a criar looks versáteis, confortáveis e expressivos. Além disso, falar sobre a cultura sul-coreana nas redes sociais também vem se tornando um trabalho rentável para criadores de conteúdo.