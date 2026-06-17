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Olivia Wilde lembra críticas a namoro com Harry Styles: 'As pessoas ficaram furiosas'

Estadão Conteúdo

Olivia Wilde falou abertamente sobre o seu namoro com Harry Styles e a forma como ele foi recebido por fãs e pela mídia - o que acabou se refletindo até na campanha de Não Se Preocupe, Querida, filme dirigido por ela e estrelado pelo cantor.

Apesar de afirmar que o romance com o ex-One Direction foi "tão doce, tão bonito e realmente muito doméstico, gentil e adorável", a atriz notou que a diferença de 10 anos entre ela e Harris "realmente chateou as pessoas".

"Foi uma loucura. Eu não sei o quanto eu entendo disso. É um dos fatores que nunca compreendi totalmente", acrescentou em entrevista ao podcast Call Her Daddy, segundo a Variety.

Olivia ressaltou a admiração que sente pelo ex-parceiro em relação à forma como lida com a fama. "Acho que também teve muito a ver com o tipo de relação parassocial que as pessoas tinham, e têm, com ele, um fardo muito pesado que não invejo, e ele o carrega com elegância. Acho que é uma responsabilidade enorme que todas essas estrelas têm que carregar, algo simplesmente impossível", disse.

Segundo a atriz e diretora, ela se questionou sobre o quanto deveria falar sobre o assunto, especialmente porque estava divulgando Não Se Preocupe, Querida. "Eu queria dizer: Será que posso conversar com as pessoas? Será que posso simplesmente ir lá e dizer: Isso não é verdade? E a resposta era: Não, isso não vai adiantar"

"E isso foi muito difícil", continuou. "Eu sentia que estava trabalhando em nome de centenas de pessoas que trabalharam no filme. Eu me sentia frustrada por não poder me defender, mas não se tratava de mim Acho que minha própria tentativa de ser forte e de, de certa forma, me elevar acima disso acabou parecendo inautêntica".

Wilde acredita que "as pessoas estavam p*** da vida" antes mesmo do filme lançar por conta de seu relacionamento com Styles, o que teria afetado a opinião do público sobre o longa. Os dois teriam se apaixonado durante as filmagens.

Mesmo assim, ela diz que a repercussão negativa não chegou a afetar o relacionamento dela e de Styles. "Acho que vivíamos numa espécie de bolha, e o julgamento nunca chegou a entrar nela, o que foi um milagre e uma prova de que conseguimos fazer isso acontecer", completou. "Acho que as pessoas estavam com raiva. É quase como se a felicidade as tivesse irritado. Eu ia a shows e dançava, e as pessoas diziam coisas como: Sua vadia! Como você ousa dançar e sorrir? Isso realmente incomodava as pessoas".

Olivia Wilde e Harry Styles passaram cerca de dois anos juntos, terminando o romance ao fim de 2022.

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