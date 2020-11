Oficinas gratuitas abordam escrita periférica e criativa

A escrita, que encontra diversas profissões em algum estágio da vida, é o centro de uma série de oficinas gratuitas oferecidas pela Casa de Cultura de Canaã dos Carajás. São três no total, todas no mês de novembro, com temas que vão desde a escrita periférica até a literatura de cordel. Todas as aulas ocorrem em ambiente virtual, por meio do WhatsApp; e os interessados podem realizar as inscrições por meio dos seguintes números: (94) 99160-8186 e (94) 99220-3451.

A primeira ofocina será ministrada pela produtora cultural e ativista do movimento negro Shaira Mana Josy, estimulando os participantes a se expressarem por meio da escrita livre, ou seja, fora dos padrões estéticos e linguísticos costumeiramente orientados nas instituições de ensino. A oficina de poesia periférica ocorre de 10 a 13 de novembro, sempre às 20h.

A iniciativa se baseia em experiências adquiridas com os jovens e adolescentes participantes de outras oficinas desenvolvidas pela Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SDDH), em Belém, por meio do projeto “Educar e Resistir por Direitos Humanos na Amazônia”. Na oficina serão abordados temas relacionados à vida cotidiana e às problemáticas enfrentadas por quem vive nas periferias.

Ainda em novembro, a Casa da Cultura promove outras duas oficinas relacionadas à produção textual. Uma delas será ministrada pelo poeta Preto Michel, de 24 a 27 de novembro, sempre às 20h. Durante os encontros, os alunos vão produzir textos com narrativas inspiradas em suas próprias vivências. A proposta é que a partir desse exercício, eles criem contos, crônicas e poesias usando técnicas simples de construção de textos, com base em cenários, personagens, linguajar e situações reais e imaginárias.

Já a outra oficina é uma introdução à poesia popular a partir das literaturas de Cordel e Marginal. A ideia é levar o público à compreensão de que a escrita popular conduz para uma expansão sobre a consciência de nós mesmos, individual e politicamente antirracista, quando nos tornamos narradores de nossas próprias histórias. As aulas serão ministradas pelo oficineiro Hugo Caetano, no período de 16 a 19 de novembro, sempre às 20h.

Protagonismo negro

As oficinas integram a programação da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás alusiva ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro. Neste mês, todas as atrações são protagonizadas por artistas afrodescendentes e, em sua maioria, versam sobre a temática negra.

O espaço Casa da Cultura de Canaã, criado e mantido pela Vale e que agora integra o Instituto Cultural Vale, desempenha papel de guarda e registro do acervo histórico do município, e de difusor cultural na região. Nesse sentido, promove exposições, exibições de filmes, clubes de leitura, contações de história, espetáculos de música, dança, circo e teatro, além de manter uma escola de música e dança, onde crianças e jovens têm a oportunidade de participar, de forma gratuita, de aulas de ballet clássico, canto, violão, flauta doce, musicalização infantil e percussão tradicional paraense.