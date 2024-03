Obras dos artistas paraenses Rose Maiorana e Tarso Sarraf integram a Galeria Art_a3, em São Paulo

Com circulação em vários estados brasileiros e em outros países, os artistas paraenses Rose Maiorana, artista visual, e Tarso Sarraf, fotógrafo, parceiros na exposição “Amazônia Líquida”, possuem agora obras expostas na Galeria Art_a3, em São Paulo. No mesmo local, figuram também obras de nomes de destaque nacional e internacional como Regina Duarte, Adélia Clavien, artista da Suíça, Lenny Lopes de Londres, Ara Vilela, Ju Barros, Juliana Araújo, Liliane Coelho, Heloísa Zorzi, Rita Constantini, Elisabeth Wortsman e Gisele Faganello.

A galeria recebe obras de artistas nacionais e internacionais

Segundo Rosita Cavenaghi, galerista e curadora de arte, destacou a participação dos paraenses no acervo. “A Galeria Art_a3 tem em seu espaço em um shopping de São Paulo e trabalha com obras de arte de 20 artistas, entre eles, artistas plásticos, visuais, escultores e fotógrafos. Na última exposição Coletiva apresentada pela galeria a artista Rose Maiorana fez parte desse elenco”, destaca.

A parceria com Rose e Tarso tem provocado a criação de novas ideias. “Com base na atividade e nas conexões da artista Rose Maiorana, bem como no evento ‘Amazônia Líquida’, que já está se destacando como um dos sucessos da galeria, uma ideia criativa e original seria explorar a convergência entre arte e preservação ambiental. Considerando a temática ‘Amazônia Líquida’, é possível criar um projeto que não apenas exiba as obras de arte da Rose Maiorana e do fotógrafo Tarso, mas também promova conscientização ambiental e arrecade fundos para iniciativas de preservação da Amazônia”, reflete.

“O evento pode se transformar em uma experiência imersiva que não apenas permite aos visitantes apreciar as obras de arte, mas também os educa sobre a importância da preservação da floresta amazônica. Essa abordagem inovadora não apenas destaca o talento dos artistas e enriquece a experiência do público, mas também fornece uma plataforma para conscientização e ação em prol da preservação de um dos tesouros naturais mais importantes do mundo”, completa a galerista.