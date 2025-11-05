Obra de Emílio Goeldi inspira Natal sensorial em Belém com aves amazônicas em tamanho real

O som dos sinos de Natal, este ano, se mistura ao canto das aves da floresta. Em plena Amazônia, o imaginário natalino ganha uma nova forma — mais verde, mais real, mais nossa. Em uma proposta inédita no Brasil e no mundo, a biodiversidade da região se torna protagonista de uma decoração natalina imersiva e sensorial, criada especialmente para emocionar e conscientizar.

Inspirado no clássico Álbum das Aves Amazônicas, do naturalista suíço Emílio Goeldi, o projeto “Natal Amazônico — uma celebração da natureza” do shopping localizado na Rod. Augusto Montenegro, vai transformar o espaço em uma verdadeira reserva de arte e ciência com uma experiência que convida o público a caminhar entre mais de 100 aves da Amazônia, todas construídas em tamanho real.

As esculturas foram criadas com a técnica papercraft, que combina formas orgânicas e detalhamento de alta precisão. O responsável por dar vida às aves é o artista argentino Juan Manuel Funes, reconhecido internacionalmente por transformar papel em escultura viva, leve e surpreendente.

(Foto: Divulgação)

E a magia vai além do visual: por meio do app Goeldi RA, os visitantes podem usar seus celulares para ver as aves em realidade aumentada, a partir das ilustrações originais de Ernst Lohse, presentes no álbum de Goeldi. Os livros gigantes interativos espalhados pelo cenário ampliam o encantamento com interação, ludicidade e ciência.

Mais que decoração: uma celebração da floresta

A curadoria do projeto é assinada por Lani Goeldi, bisneta do naturalista suíço, em parceria com a Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi. A iniciativa propõe mais do que uma nova estética natalina: ela oferece uma nova lente para ver a Amazônia — como berço de beleza, diversidade e urgência de preservação.

Segundo Isa Lucena, gerente de marketing do Parque Shopping Belém, onde a ação acontece, o Natal Amazônico ressignifica a época mais simbólica do ano. “Esta proposta representa o espírito do nosso tempo: celebrar a natureza, olhar para nossas raízes e compartilhar com o mundo o orgulho de viver na Amazônia. É um convite à contemplação, à educação ambiental e ao orgulho de pertencer à nossa região.”

Com a COP30 prestes a transformar Belém no epicentro das discussões globais sobre mudanças climáticas, o projeto se alinha aos valores de sustentabilidade, arte engajada e educação ambiental. É o Natal da Amazônia que ecoa para o mundo, lembrando que aqui também se constroem as respostas para o futuro do planeta.

Serviço:

Natal Amazônico — Uma celebração da natureza

- 01 de novembro de 2025 a 02 de janeiro de 2026

- Local: Parque Shopping Belém – Rodovia Augusto Montenegro, 4300 – Belém (PA)

- Horário: conforme funcionamento do shopping

- Acesso gratuito

- App interativo: Goeldi RA, disponível para Android e iOS