O Rappa em versão sinfônica: Nova Orquestra se apresenta no Theatro da Paz, em Belém

A música de O Rappa ganhará uma leitura sinfônica no Theatro da Paz, em Belém, no dia 30 de agosto, às 19h. O concerto integra a turnê “Mar de Gente: Nova Orquestra toca O Rappa” e reunirá 31 músicos para revisitar os grandes sucessos da banda de rock em uma formação que mistura instrumentos de orquestra, como violinos, violoncelos, flautas e clarinetes, com guitarra, baixo, bateria e percussão.

A capital paraense será a última cidade a receber a turnê, que tem início no dia 26 de agosto no Teatro Ecovilla Ri Happy, no Rio de Janeiro, e passará por São Luís, no Maranhão, no dia 28. O repertório inclui canções que marcaram a trajetória de O Rappa, como “Pescador de Ilusões”, “Mar de Gente”, “Reza Vela”, “Minha Alma (A Paz Que Eu Não Quero)” e “Me Deixa”.

Detalhes da Apresentação Sinfônica

Ao longo de mais de duas décadas, O Rappa construiu uma sonoridade única, misturando rock, reggae, rap e ritmos brasileiros. Suas letras são conhecidas por abordar questões sociais e experiências do cotidiano. Na proposta da Nova Orquestra, as canções recebem novos arranjos sinfônicos, assinados por Gabriel Oliveira, que preservam a essência original e adicionam novas camadas instrumentais.

A regência será da maestrina capixaba Ludhymila Bruzzi. Ela já conduziu a Nova Orquestra em projetos renomados, como o Réveillon da Praia de Copacabana de 2024 e o festival The Town, ao lado da cantora Pitty, em 2023. A maestrina também esteve à frente do show de Chico César, em 2026, comemorando os 30 anos do álbum “Aos Vivos”.

Ampliando o Diálogo Musical

Mateus Simões, sócio-diretor da Agência Olga e criador da Nova Orquestra, destacou a escolha do repertório: “Escolher um repertório como o de O Rappa é também uma forma de ampliar o diálogo da orquestra com o público. São músicas que atravessam gerações e fazem parte da história de muita gente. Quando elas ganham novos arranjos sinfônicos, a ideia não é mudar a essência, mas revelar novas camadas e emoções, mostrando como essas canções continuam vivas e potentes”.

Projeto Social e Patrocínio

Com patrocínio da Vale, a turnê está ligada ao programa Vale Música. Esta iniciativa da mineradora foca na formação musical e no desenvolvimento de jovens talentos em várias regiões do Brasil. Durante os projetos, músicos de polos parceiros se unem à Nova Orquestra, promovendo intercâmbio artístico e ampliando o acesso à música de concerto.

Trajetória da Nova Orquestra

Formada em 2019, a Nova Orquestra surgiu com o objetivo de criar novas experiências na música de concerto. Seu foco é a partir de repertórios populares. A estreia do grupo ocorreu no evento Game XP, para um público de mais de 100 mil pessoas.

No mesmo ano de sua formação, a orquestra participou do Palco Sunset do Rock in Rio. O festival a recebeu novamente em 2022, ao lado do cantor e compositor Jão e no espetáculo “Uirapuru”. A Nova Orquestra também foi premiada pelo Prêmio Profissionais da Música.

O grupo integrou a programação de grandes eventos, como o Réveillon de Copacabana e de festivais como The Town, Rock The Mountain, Queremos e Doce Maravilha. A orquestra realizou turnês internacionais nos Estados Unidos e em Portugal, dividindo o palco com artistas renomados como Pitty, Ney Matogrosso, Alceu Valença, Chico César, Rael, Fafá de Belém e Toni Garrido.

Serviço

Confira os detalhes da apresentação em Belém:

Espetáculo: Mar de Gente: Nova Orquestra toca O Rappa

Mar de Gente: Nova Orquestra toca O Rappa Local: Theatro da Paz, Belém

Theatro da Paz, Belém Endereço: Avenida da Paz, Praça da República, s/nº, Campina

Avenida da Paz, Praça da República, s/nº, Campina Data: 30 de agosto

30 de agosto Horário: 19h

19h Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)