O que fazer hoje em Belém: confira a agenda cultural desta terça-feira (27)

MÚSICA

Apoena

| O quê: Shows musicais - Quartas Tropikais com Layse & Os Sinceros + DJ Rony Do Guamá

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Av. Duque de Caxias, 450 Altos)

| Hora: 18 horas

| Informações: @espacoculturalapoena

Manga

| O quê: Shows musicais

| Onde: Manga Jambu (R. Cônego Jerônimo Pimentel, 373)

| Hora: 19h

| Informações: @mangajambubar

Studio Pub

| O quê: Shows musicais - ACOUSTIC SESSIONS: Música ao vivo com Cezar Filipe

| Onde: Studio Pub. ( R. Pres. Pernambuco, 277 - Batista Campos)

| Hora: 18h

| Informações:@studiopubbelem



EXPOSIÇÕES

Namata

| O quê: As exposições “Ocupação”, de Petchó Silveira, “Cosmovisão; forças da natureza”, do fotógrafo Kaio Sauma, e “Seres do Auto”, de Bob Menezes estão abertas ao público

| Onde: Casa Namata (Av. Conselheiro Furtado, 287)

| Hora: Segunda-feira a sábado, de 10h às 23h; domingos e feriados, de 08h às 23h

| Informações: @casa.namata

Arte Pará

| O quê: A exposição do projeto Arte Pará está aberta ao público

| Onde: Casa das Onze Janelas (R. Siqueira Mendes - Cidade Velha)

| Hora: 9h às 17h

| Quando: Até 30 de dezembro